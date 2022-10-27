Тимченко продал бизнес по производству воды

Volga Group нашла покупателя на свой бизнес по производству воды и напитков. Им стал предприниматель Михаил Сосков, который планирует разливать на мощностях «Акваники» напитки других производителей, в том числе «Черноголовки»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Принадлежащая Геннадию Тимченко Volga Group завершила сделку по продаже производителя воды «Акваника, сообщил РБК источник в индустрии безалкогольных напитков. Факт сделки по продаже производственных мощностей завода в Нижегородской области подтвердил РБК представитель Volga Group.

Кто покупатель

Новым владельцем «Акваники» стало зарегистрированное в подмосковной Черноголовке АО «Центр Лок», которое принадлежит предпринимателю Михаилу Соскову. Компания была зарегистрирована в июле 2022 года. Бизнесмен подтвердил РБК покупку завода «Акваники» у Volga Group.

Источник РБК в индустрии безалкогольных напитков называет Соскова одним из партнеров производителя воды и лимонадов «Черноголовка». По данным СПАРК, Сосков является совладельцем зарегистрированной в Троицке компании «Чистая вода», которая занимается оптовой торговлей напитками (его доля в компании, по данным ЕГРЮЛ, составляет 66,7%) и единственным владельцем зарегистрированного в Черноголовке ООО «Приток», которое занимается геолого-разведочными работами и работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Предмет сделки

Компания «Акваника» была основана в 2007 году, она производит питьевую воду под брендом Aquanika, соки Mugo, лимонады «Министерство газировки», а также квас под брендом «Иванов квас». В 2011 году компания запустила собственное производство в Нижегородской области. Инвестиции в производство проектной мощностью до 500 млн л в год, составили около 4 млрд руб.

Сделка была закрыта в конце октября, рассказал РБК Сосков. Вместе с производством в Нижегородской области «Центр Лок» отойдет и бренд воды Aquanika.

В одном из интервью Тимченко рассказывал, что стал производителем воды «неожиданно для себя»: раньше «Акваника» принадлежала его знакомому, которому он помогал финансами. «В какой-то момент товарищ сказал: «Извини, не могу расплатиться. Хочешь — забирай бизнес», — вспоминал бизнесмен. Предыдущим владельцем «Акваники», как сообщал ранее источник РБК, был экс-глава «ЛУКОЙЛ Трейдинга» и «Транснефтепродукта» Сергей Маслов.

«Акваника» была непрофильным активом в портфеле, напоминает представитель Volga Group. «Но, несмотря на это, нам удалось построить современное качественное технологичное производство, к которому был устойчивый интерес у профильных участников рынка», — отметили в Volga Group.

Выручка ООО «Акваника» в 2021 году, по данным СПАРК, составила 1,7 млрд руб., чистый убыток — 209,06 млн руб. Бренд Aquanika входит в топ-15 по объемам на российском рынке воды: на его долю может приходиться около 1,5% рынка, оценивает президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. Для рынка воды, где около 80% объемов производства приходится на 10-15 крупнейших игроков, это значимый производитель, добавляет эксперт.

Сумма сделки

«Сделка носила денежный характер, прошла по справедливой рыночной цене. Другие детали сделки не комментируем», — заявили в Volga Group. Комментировать финансовые условия и сумму сделки в разговоре с РБК отказался и Сосков.

Продать «Акванику» Volga Group пыталась еще несколько лет назад: в 2017 году активом интересовался «СМП банк» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, и даже подал в ФАС ходатайство на приобретение доли в производителе напитков, но сделка не состоялась.

В 2017 году гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров оценивал, что стоимость всего бизнеса «Акваники» не превышает 1,5 млрд руб. Сейчас стоимость производственного комплекса «Акваники» по оценке Бурмистрова, может составлять до 1 млрд руб. «При этом надо понимать, что сделка могла быть заключена с дисконтом, потому что актив сейчас продолжает оставаться убыточным, и без каких-то гарантий загрузки мощностей его стоимость объективно ниже», — добавляет эксперт.

По мнению топ-менеджера одной из компаний, которая занимается производством напитков, стоимость производства «Акваники» может составлять сейчас от 700 до 1,2 млрд руб.

Контекст сделки

После присоединения Крыма к России «Акваника» вместе с другими активами Геннадия Тимченко попала под международные санкции, которые были введены в марте 2014 года. «Кому помешала наша вода? Сын подал неплохую идею: использовать в рекламной кампании то, что «Акваника» под санкциями. Это придаст воде особый вкус…», — шутил Тимченко.

Справляться с убытками, возникшими из-за санкций, компании помогали, в том числе, госзаказы: к примеру, в 2018 году дистрибьюторская компания, связанная с «Акваникой», выиграла контракт на поставки бутилированной воды Aquanika для бизнес-класса на рейсах авиакомпании «Аэрофлот». Годом ранее компания заключила один контракт со структурой РЖД — ООО «Напитки ТрансСервис» на 89,6 млн руб. и два контракта на 264 тыс. руб. с ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» (организует закупки и питание для сотрудников администрации и Управделами президента).

После начала военной спецоперации на Украине уже в конце февраля Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против России и российских бизнесменов, в числе которых был и Тимченко (ограничения предусматривали запрет въезда в ЕС и заморозку активов). По оценке Forbes, состояние Тимченко в 2021 году равнялось $22 млрд. К 11 марта его состояние опустилось почти на $7 млрд — до $15,2 млрд. По состоянию на 27 октября Forbes в реальном времени оценивает состояние Тимченко в $20,8 млрд. В конце июня Тимченко оспорил в суде введение ЕС персональных санкций против него и потребовал выплатить компенсацию в €1 млн, сообщалось в официальном журнале ЕС.

Источник РБК в индустрии напитков указывает, что на фоне усилившегося геополитического давления и нахождения акционера в санкционном списке у «Акваники» были проблемы с закупкой сырья, упаковки и материалов — к примеру, алюминиевых банок (крупнейшим их производителем является американская корпорация Ball, которая потребностей 60-65% российских производителей в алюминиевой таре). Завод, по словам собеседника РБК, «жил фактически за счет персональных инвестиций акционера».

Перспективы бизнеса

Мощности «Акваники» в Нижегородской области «Центр Лок» планирует использовать для того, чтобы развивать там копакинговое производство (от англ. complect — «соединять» и packing — «упаковка», речь идет об услуге по упаковке продукции заказчика в согласованный с клиентом вид упаковки и в соответствии с необходимой спецификацией). «Акваника» будет работать как копакинговое производство, по сути выступать ботлером напитков других производителей, в том числе и «Черноголовки», — говорит Сосков. Помимо «Черноголовки» есть договоренности о работе и с другими производителями напитков — с кем именно, предприниматель не уточняет. Судьба бренда Aquanika, по словам собеседника РБК, пока решается: продолжится ли производство воды под ним, пока непонятно.

Представитель компании «Черноголовка» подтвердил РБК, что компания планирует производить на выкупленных «Центр Лок» мощностях «Акваники» собственные бренды на условиях копакинга. О каких именно брендах идет речь, собеседник РБК не уточнил. Среди ее брендов лимонады и питьевая вода «Черноголовка», «Байкал», Fantola. Ранее в октябре «Черноголовка» сообщила, что заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд руб. в 2023 году из-за введения акциза на сладкие напитки. Налог, Минфин заложил в проект бюджета на 2023-й и плановый период двух следующих лет, приведет к росту цен и сокращению производства на 20%, предупредила «Черноголовка». При этом спрос на газировку «Черноголовки» заметно вырос после ухода из России популярных международных брендов газировки американских производителей The Coca-Cola Company и PepsiCo. В мае 2022 года «Черноголовка» вывела на рынок собственную колу — по данным Forbes, за три месяца кола новый напиток обогнал по продажам лимонад «Байкал», на долю которого приходилось более 20% продаж компании. На газировку от «Черноголовки» в июне перешли две крупные сети фастфуда — KFC и Burger King.

Мощности по копакингу сейчас востребованы у производителей напитков, говорит Новиков из Союзнапитков. «Любая компания, которая стремится стать федеральной, ищет современные площадки для копакинга. У «Акваники» с этой точки зрения — одно из самых современных и технологически оснащенных производств в стране», — говорит Новиков. Завод «Акваники» специализируется в первую очередь на производстве воды, но на нем также есть ряд уникальных производственных линий, которых нет практически ни у кого — например, линия по розливу морсов, добавляет собеседник РБК. Новый владелец может использовать мощности для розлива напитков других игроков и производства собственных торговых марок сетей.

Приобретение такого производства и переориентация его на розлив партнерских брендов, первую очередь, «Черноголовки», выглядит вполне логичным, считает Бурмистров из «Infoline-Аналитики». «Черноголовка» недавно заявила, не планирует активно увеличивать производственные мощности, при этом у них резко вырос спрос, и возможность использования высокотехнологичных мощностей «Акваники» сейчас наиболее логично», — отмечает эксперт.