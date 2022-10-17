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Бизнес ,  
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«Черноголовка» сократит инвестиции в России из-за акциза на лимонад

Производитель лимонадов «Черноголовка» сократит инвестпрограмму на 2023 год на 5 млрд руб. и откажется от новых проектов в России из-за введения акциза на сладкие напитки. Это приведет к росту цен и падению производства на 20%
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Совет директоров группы компаний «Черноголовка» принял решение о заморозке инвестиций в новые производственные мощности в России, сообщил РБК представитель компании. Приостановка инвестиций затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, проект строительства завода в Поволжье и проект расширения производства в Краснодарском крае.

Решение связано «с экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки, составляющие основу ассортимента группы», пояснил представитель «Черноголовки».

О намерении правительства ввести акциз на сладкие напитки стало известно в конце сентября. Доходы от акциза на безалкогольные напитки Минфин заложил в проект бюджета на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. Средства, полученные от акциза, планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом, указано в документе.

Группа «Черноголовка», как пояснил ее представитель, «крайне пессимистична» в оценке рынка безалкогольных напитков на 2023–2025 годы и полагает, что в случае введения акциза падение производства «может составить критические 20% от существующих показателей». «В этой ситуации сложно оценить, насколько новые мощности предприятий, строительство которых планировалось, будут востребованы», — пояснили в «Черноголовке».

Новый акциз, который планируется ввести в экстренном порядке без должной проработки, требует от бизнеса дополнительных расчетов. Речь идет о неизбежном повышении цен, снижении спроса, переключении потребителей на более дешевые товары и беспрецедентном росте импорта безалкогольных напитков из стран ЕАЭС, который «в полный рост» наблюдается сейчас.

В связи с принятым советом директоров решением инвестиционная программа «Черноголовки» на 2023 год будет сокращена на 5 млрд руб., что приведет к заморозке 1 тыс. новых рабочих мест, отметили в компании.

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Проект в Московской области будет ограничен только созданием уже строящегося логистического центра в подмосковном городе Черноголовка — он будет завершен, его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Но строительство производственного цеха, входившего в состав проекта, будет прекращено. Общая площадь объекта сократится на 16 тыс. кв. м.

Группа компаний «Черноголовка» — крупный российский производитель безалкогольных напитков. Среди ее брендов лимонады и питьевая вода «Черноголовка», «Байкал», Fantola, снеки Bon Giorno и Fry’s, кондитерские изделия Fantola и «Савинов». Компания производит продукцию на восьми предприятиях в России и Узбекистане.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
сладкие напитки акциз Черноголовка
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