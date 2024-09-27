Французский миллиардер Ксавье Ниль подтвердил, что помог Дурову

Основатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. AFP писало, что именно Ниля он указал как свое доверенное лицо. В разговоре с BFM миллиардер подтвердил, что помог Дурову, назвав его своим другом

Ксавье Ниль (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Французский миллиардер Ксавье Ниль в интервью BFM подтвердил, что оказал помощь основателю Telegram Павлу Дурову, которого в конце августа задержали во Франции по обвинению в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков и др. из-за недостаточной модерации мессенджера.

Ранее источники AFP сообщили, что именно с Нилем после своего задержания попытался связаться Дуров. Le Monde писала, что миллиардер предоставил основателю Telegram «тайные апартаменты» в Париже.

«Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден <...>. И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», — сказал Ниль, отвечая на вопрос о помощи Дурову после задержания.

По оценке Forbes, состояние Ниля, владельца крупной сети активов, достигает $10,5 млрд. Ему принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free, одного из крупнейших французских провайдеров интернет-услуг, компании Monaco Telecom и Orange Switzerland, а также доля в британской телекоммуникационной компании Vodafone. Кроме того, Ниль — совладелец одного из наиболее известных французских изданий, газеты Le Monde. AFP называет его близким к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Основатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французские власти предъявили ему обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы, а также в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Только по одному из этих обвинений бизнесмену грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Спустя несколько дней Дурова отпустили из-под стражи под залог €5 млн. Он должен дважды в неделю отмечаться в полиции и не может покидать Францию.

23 сентября Дуров заявил о готовности Telegram раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. По его словам, злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше недоступен.

До этого Дуров также объявил, что из Telegram удалят функцию «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей. Ранее пользователи указывали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент.