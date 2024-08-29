AFP узнало, с кем Дуров попросил связаться после задержания

Павел Дуров после задержания попытался связаться с миллиардером Ксавье Нилем — совладельцем газеты Le Monde, которого французские СМИ называют человеком, близким к Макрону

Ксавье Ниль (Фото: Vincent Isore / IMAGO / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания 24 августа попросил проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ниля, пишет AFP со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает BFMTV.

По оценке Forbes, состояние Ксавье Ниля достигает $10,5 млрд. Ниль — владелец крупной сети активов, ему принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free, одного из крупнейших французских провайдеров интернет-услуг, компании Monaco Telecom и Orange Switzerland, а также доля в британской телекоммуникационной компании Vodafone. Кроме того Ниль — совладелец одной из наиболее известных французских изданий, газеты LeMonde. AFP называет Ниля человеком, близким к президенту Эмманюэлю Макрону.

Как отмечает AFP, после задержания обвиняемый может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача или, в частности, уведомить о задержании доверенному лицу. В качестве такого доверенного лица Дуров выбрал Ниля. По информации BFMTV, бизнесмену был адресован первый звонок, который сделал основатель Telegram после задержания, но неизвестно, удалось ли им поговорить. Окружение Ниля информацию не прокомментировало.

По словам источника BFMTV, близкого к делу, Павел Дуров во время содержания под стражей говорил полицейским, в частности, о своих связях с Эмманюэлем Макрон, и, в частности, о том, что они ужинали вместе в 2018 году. Об этой встрече ранее сообщала WSJ. По данным газеты, тогда президент Франции предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, также они обсуждали вопрос предоставления Дурову французского гражданства. Макрон после задержания Дурова заявил, что это произошло в рамках «продолжающегося судебного расследования» и это «ни в коем случае не политическое решение».

Дурова задержали во Франции вечером в субботу, 24 августа, когда он прилетел в Париж из Баку. В его деле содержится 12 обвинений, в том числе о соучастии в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и использовании криптовалютных инструментов. Накануне суд отправил Дурова под надзор, освободив из-под стражи, но запретив покидать Францию.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — прокомментировали задержания основателя в Telegram.