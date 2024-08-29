 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

AFP узнало, с кем Дуров попросил связаться после задержания

AFP: после задержания Дуров просил связаться с близким к Макрону миллиардером
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Павел Дуров после задержания попытался связаться с миллиардером Ксавье Нилем — совладельцем газеты Le Monde, которого французские СМИ называют человеком, близким к Макрону
Ксавье Ниль
Ксавье Ниль (Фото: Vincent Isore / IMAGO / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания 24 августа попросил проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ниля, пишет AFP со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает BFMTV.

По оценке Forbes, состояние Ксавье Ниля достигает $10,5 млрд. Ниль — владелец крупной сети активов, ему принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free, одного из крупнейших французских провайдеров интернет-услуг, компании Monaco Telecom и Orange Switzerland, а также доля в британской телекоммуникационной компании Vodafone. Кроме того Ниль — совладелец одной из наиболее известных французских изданий, газеты LeMonde. AFP называет Ниля человеком, близким к президенту Эмманюэлю Макрону.

Как отмечает AFP, после задержания обвиняемый может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача или, в частности, уведомить о задержании доверенному лицу. В качестве такого доверенного лица Дуров выбрал Ниля. По информации BFMTV, бизнесмену был адресован первый звонок, который сделал основатель Telegram после задержания, но неизвестно, удалось ли им поговорить. Окружение Ниля информацию не прокомментировало.

Le Monde узнала о претензиях МИДа к французскому гражданству Дурова
Политика
Фото:Global Look Press

По словам источника BFMTV, близкого к делу, Павел Дуров во время содержания под стражей говорил полицейским, в частности, о своих связях с Эмманюэлем Макрон, и, в частности, о том, что они ужинали вместе в 2018 году. Об этой встрече ранее сообщала WSJ. По данным газеты, тогда президент Франции предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, также они обсуждали вопрос предоставления Дурову французского гражданства. Макрон после задержания Дурова заявил, что это произошло в рамках «продолжающегося судебного расследования» и это «ни в коем случае не политическое решение».

Дурова задержали во Франции вечером в субботу, 24 августа, когда он прилетел в Париж из Баку. В его деле содержится 12 обвинений, в том числе о соучастии в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и использовании криптовалютных инструментов. Накануне суд отправил Дурова под надзор, освободив из-под стражи, но запретив покидать Францию.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — прокомментировали задержания основателя в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Павел Дуров Франция
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Кремль назвал главное относительно дела Дурова
Политика
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым
Общество
Le Monde узнала о претензиях МИДа к французскому гражданству Дурова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 17:53
Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16Политика, 19:49
Полиция задержала 23 мигрантов после массовой драки на юго-востоке МосквыОбщество, 19:44
Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в ПарижеСпорт, 19:42
Rutube увеличил мощности на фоне замедления YouTubeТехнологии и медиа, 19:36
Акции «Магнита» подскочили после выхода финансового отчетаИнвестиции, 19:34
Рекорд Гиннесса, лучший небоскреб: что построил «Донстрой» за 30 летРБК и Донстрой, 19:30
Польский депутат призвал выслать Кулебу за слова о Волынской резнеПолитика, 19:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Spiegel узнал детали побега подозреваемого в подрыве «Северных потоков»Политика, 19:07
Смоленская область стала лидером ЦФО по приросту инвестицийПресс-релиз, 19:05
Кабмин расширил основания для признания ветеранов боевых действийПолитика, 19:03
AFP узнало, с кем Дуров попросил связаться после задержанияОбщество, 18:52
Трамп выпустил четвертую NFT-коллекцию. Сколько он на ней заработалКрипто, 18:51
Лучший бомбардир сборной Бельгии перешел из «Челси» в «Наполи»Спорт, 18:51
Акции «Газпрома» подорожали на 4% после выхода отчетности за полугодиеИнвестиции, 18:32