Le Monde: Дуров на допросе заявил о зарплате в один дирхам в год

Le Monde узнала, что на допросе Дуров рассказал о зарплате в «один د. إ»

На допросе во Франции Дуров заявил, что получает 1 дирхам ОАЭ в год ($0,27). Forbes оценивает его состояние в $15,5 млрд, Bloomberg — в $9,07 млрд

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров на допросе во время содержания под стражей в Париже заявил, что получает «1 дирхам» ОАЭ в год, пишет Le Monde.

1 дирхам равен примерно $0,27 или 25 руб.

В 2017 году Дуров перенес штаб-квартиру Telegram из Берлина в Дубай, объяснив это отсутствием налогов. В 2022 году предприниматель получил гражданство ОАЭ.

Le Monde отмечает, что Дурову нравится представлять себя аскетом, однако при «почти нулевой» зарплате он — мультимиллиардер. В мировом списке Forbes он занимает 127-е место с состоянием $15,5 млрд. Bloomberg оценивает его состояние в $9,07 млрд. Le Monde напоминает, что предпринимателю принадлежит основная доля акций Telegram, который, как он рассказывал в интервью Financial Times в марте, оценили в $30 млрд перед возможным выходом на IPO.

24 августа Павла Дурова задержали по прилете в парижском аэропорту Ле Бурже. Спустя четыре дня его отпустили под залог в размере €5 млн. Дуров обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, ему запрещено покидать Францию.

Бизнесмена подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает Дурова соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии, мошенничестве и прочем, сочли французские власти. В связи с этим его внесли в список разыскиваемых лиц в феврале этого года.

В Telegram заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а позицию, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, назвали абсурдной. Сам Дуров признал, что Telegram не идеален, но подчеркнул, что мессенджер не является «своего рода анархическим раем».

В начале сентября Telegram обновил политику модерации: теперь пользователи могут сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах. Также из мессенджера удалили функцию «Люди рядом», которую использовали менее 0,1% пользователей. Она, по словам Дурова, стала причиной проблем с ботами и мошенниками. До этого пользователи отмечали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент. Кроме того, исчезла возможность загрузки контента в инструмент для ведения блогов Telegraph, которым, как сказал основатель мессенджера, «по-видимому, злоупотребляли анонимные пользователи».

Позже Дуров заявил, что Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Французская Liberation писала, что Telegram после задержания основателя начал отвечать на запросы властей Франции и Бельгии.