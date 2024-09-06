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Задержание Павла Дурова ,  
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Дуров объявил о замене в Telegram «Людей рядом» на «Бизнес рядом»

Дуров сообщил о 10 млн платных подписчиков и новых функциях в Telegram
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Помимо роста платных подписчиков, Дуров сообщил об удалении функции «Люди рядом», вместо которой появится «Бизнес рядом», с «проверенными предприятиями». Также будет отключена загрузка новых медиафайлов в Telegraph
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество платных пользователей Telegram (Telegram Premium) достигло 10 млн человек, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, задержанный в конце августа во Франции.

Кроме этого Дуров анонсировал новые функции в Telegram:

  • Будет удалена функция «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей;
  • Вместо нее в мессенджере появится «Бизнес рядом», «демонстрирующий законные, проверенные предприятия». По словам Дурова, эти предприятия смогут отображать каталоги товаров и принимать платежи без проблем;
  • Также будет отключена загрузка новых медиафайлов в Telegraph — автономном инструменте для ведения блогов. Основатель Telegram пояснил, что этот инструмент, похоже, используется злоумышленниками не по назначению.

Вместе с тем Дуров отметил, что 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, а оставшиеся 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, «создают плохой имидж для всей платформы, ставя под угрозу интересы нашего почти миллиарда пользователей». «Вот почему в этом году мы стремимся превратить модерацию в Telegram из области критики в область похвалы», — подчеркнул основатель Telegram.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Дурова задержали по прилете в парижский аэропорт около двух недель назад, 24 августа. Бизнесмена подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает Дурова соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве и прочем.

Сам бизнесмен, комментируя случившееся, отверг утверждения, что Telegram «своего рода анархический рай», и пообещал улучшить борьбу с «вредоносными постами и каналами».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Павел Дуров Telegram подписчики Франция новые функции
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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