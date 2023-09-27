Правительство предложило повысить пошлину для «серых» экспортеров топлива

Правительство предложило повысить экспортную пошлину на «серый» экспорт нефтепродуктов с 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. за тонну. Власти также хотят увеличить компенсаций нефтяникам за сдерживание цен на внутреннем рынке

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Правительство предложило повысить экспортную пошлину для «серых» экспортеров топлива с 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. за тонну, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Кабмин также предложил корректировку механизма компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер) за счет увеличения коэффициента, который с 1 сентября был снижен в два раза, что привело к снижению выплат из бюджета с 60 млрд руб. до 30 млрд руб. в месяц. Это необходимо для того, «чтобы компенсировать разницу с экспортом», пояснил вице-премьер.

Экспортная пошлина для всех компаний в октябре составит $7,1 за т (683 руб. за т по курсу ЦБ) на светлые нефтепродукты (включая бензин и дизель), и $23,9 за т (2300 руб. за т) на темные. При этом с 1 января 2024 года в результате налогового маневра экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты должны обнулиться. При этом компании, которые сами не производили топливо, с 1 января 2023 года должны доплачивать 20 тыс. руб. за т при экспорте бензина и дизеля.

Путин, в свою очередь, поручил Новаку «плотнее» работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность: «Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. Ну и с компаниями надо плотнее работать, мы уже с вами говорили, — чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна. Это курица, которая приносит золотые яйца — это понятно, мы должны бережно к ним относиться. Но, тем не менее, реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно».

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов Путин предложил также применять механизмы, аналогичные уже используемым при регулировании экспорта удобрений. «У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Ну есть же, работает. Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но, тем не менее, большой разницы-то нет, надо только своевременно эти решения принимать, и все», — отметил он.

Путин указал, что даже после введения запрета на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября, и несмотря на снижение цен на бирже, в рознице стоимость АИ-92 продолжила расти — с 49,7 рубля за литр (на 21 сентября) до 51,5 рубля за литр (на 26 сентября). «Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в этих других звеньях, потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен. То же самое касается сельхозпроизводителей», — подчеркнул он.

Какие меры уже приняли власти

11 сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что с начала 2023 года объем «серого экспорта» из России составил несколько миллионов тонн, и что в ближайшее время он будет ограничен. На следующий день Путин отметил, что правительство «не среагировало своевременно» на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. «Производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время», — добавил он. После этого Новак анонсировал «более кардинальные меры» для сдерживания оптовых цен на топливо.

15 сентября стало известно, что правительство в качестве стабилизации цен на топливо рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за т, которая является по сути заградительной. Но до сих пор этого не было сделано. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что такая заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке времени может привести к излишку топлива и снижению внутренних цен. Однако он предупреждал: если такие меры будут недостаточно точно просчитаны, это может привести к дефициту на рынке моторного топлива. Дюков пояснил, что из-за резкого роста пошлины эффективность НПЗ снизится, и это приведет к уменьшению объемов переработки нефти, и, соответственно, к нехватке топлива.

21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля. Ограничение не касается только поставок нефтепродуктов в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия). Позднее кабмин уточнил, что по-прежнему можно экспортировать бензин и дизель, на которые в момент выпуска постановления было оформлено разрешение на вывоз от РЖД или поручение на отгрузку на судно, но и то топливо, на которые было оформлено разрешение для перевозки по системе «Транснефти».

В Минэнерго после введения запрета пояснили, что ограничения позволят пресечь «серый экспорт» топлива, когда участники рынка покупают нефтепродукты на внутреннем рынке по внутрироссийским ценам и экспортируют по более высоким, и насытить внутренний рынок, увеличив предложение. О продолжительности действия запрета власти не сообщили.

Как реагировали цены Оптовые цены на топливо в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 27 сентября росли второй день подряд к последнему минимуму 25 сентября: АИ-92 примерно на 4%, до 57,647 тыс. руб. за т; АИ-95 на 3,2%, до 60,012 тыс. руб. за т; а дизтопливо на 3,1%, до 62,742 тыс. руб. за т. Цены на топливо начали снижаться еще на фоне слухов о вводе ограничительных мер, а в целом за неделю (19-25 сентября) АИ-92 упал на 21,4%, до 55,451 тыс. руб. за т; АИ-95 — на 20,4%, до 58,110 тыс. руб. за т; дизтопливо — на 18,9%, до 60,847 тыс. руб. за т.

Запрет на экспорт бензина и дизеля был введен в ответ на продолжительный рост оптовых цен на топливо. Стоимость бензина быстро росла с мая, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер) с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц за счет снижения вдвое коэффициента с 1 до 0,5. В июле Путин подписал подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

В начале сентября источники «Коммерсанта» сообщили, что Минэнерго на фоне кризиса обсуждало с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу. Тогда источники говорили, что Минфин был не против этого, но взамен хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета (30 млрд руб. в месяц), поэтому обсуждение тогда не было завершено. Однако 10 сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что этот вопрос сейчас не обсуждается. РБК отправил запрос в пресс-службу Минфина.