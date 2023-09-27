«Ъ» узнал о риске срыва выкупа лизинговых самолетов «Уральских авиалиний»

«Уральские авиалинии» и iFly должны были получить средства на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей, но пока этого не произошло. Тем временем истекают лицензии Минфина США, позволяющие совершить необходимые платежи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские авиаперевозчики — «Уральские авиалинии» и iFly — не могут переоформить в собственность находящиеся в лизинге иностранные самолеты, так как не получили средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для этой цели, пишет «Коммерсантъ».

В случае с «Уральскими авиалиниями» речь идет 19 Airbus (оценка стоимости 28–33 млрд руб.), с iFly — еще трех Airbus (стоимость 9–10 млрд руб.). Перевозчики отказались обсуждать сложившуюся ситуацию.

Обе компании согласовали получение средств с Минтрансом в рамках страхового урегулирования. Они должны были поступить на счет российской лизинговой компании «НЛК-Финанс», которую контролирует Росавиация, «до 20-х числе сентября». У перевозчиков осталось несколько дней на завершение сделки, так как в конце месяца истекут лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которые позволяют провести платежи.

Источник газеты в правительстве рассказал, что задержки со стороны Минэкономики и Минфина нет. Собеседник «Коммерсанта» в Минтрансе счел причиной задержки «бюрократические процедуры».

Опрошенные «Ъ» источники в авиаотрасли предположили, что Минтранс таким образом хочет «придержать средства ФНБ» в интересах «Аэрофлота». Он тоже занимается выкупом своих самолетов у лизингодателей. Как пишут «Известия», компания смогла перерегистрировать в России 120 судов (45% авиапарка), из них 18 — в сентябре.

До конца года, отмечает «Коммерсантъ», «Аэрофлот» планирует завершить страховое урегулирование еще по 43 самолетам, и пока этого не произойдет, другие компании «будут ждать финансирования», сказал собеседник «Ъ» в одной из авиакомпаний.

В феврале прошлого года ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в частности самолетов, запчастей и оборудования, а также на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. На этом фоне российские авиакомпании столкнулись с риском ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг, и потому прекращали полеты за границу.



Для разрешения проблемы с воздушными судами Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. Средства на эти цели решили выделить в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет.