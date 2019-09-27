«Сухой» ответил на идею переименовать Superjet 100

Новое название лайнера может понадобиться после создания «обновленного, востребованного рынком продукта». Ранее о возможном ребрендинге говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК) может переименовать самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после его модернизации в рамках политики импортозамещения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСС.

Модернизация позволит повысить безопасность и комфортность самолета и улучшить экономику эксплуатации лайнера, пояснили в компании. Там уточнили, что в том числе рассматривают смену названия после создания «востребованного рынком продукта». «Просто дать новое имя — не самоцель, его [обновленный самолет] нужно создать, нужно, чтобы было, что называть по-новому», — заключили в пресс-службе.

При этом в рамках модернизации самолет должен стать «одним из лучших в своем классе», заявили в «Сухом».

В сентябрьском интервью РБК появление нового названия для SSJ100 также допускал глава «Ростеха» (в состав госкорпорации передали ОАК) Сергей Чемезов. «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — заявил он и отметил, что необходимо снизить зависимость от иностранных комплектующих в самолете. Комментируя претензии различных авиакомпаний к самолетам, Чемезов утверждал, что речь идет о «детских болезнях» SSJ100, которые «пройдут со временем».