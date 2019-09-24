СМИ узнали о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок при взлетах и посадках

Авиакомпания «Ямал» и российский холдинг «Аэропорты регионов» создали совместную рабочую группу, которая должна изучить инциденты, произошедшие с самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту Нового Уренгоя за последние два месяца. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его данным, в период с 18 августа по 8 сентября датчики этих самолетов семь раз во время взлетов и посадок фиксировали превышение установленных в авиакомпании ограничений вертикальных перегрузок из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на взлетно-посадочных полосе аэропорта.

В письме «Ямала», которое было направлено другим авиакомпаниям («Аэрофлот», S7 и «Газпром авиа»), работающим в этом аэропорту, говорилось, что практически во всех случаях максимальное значение вертикальной перегрузки превысило 1,8 единицы, а во время рейса 8 сентября перегрузка превысила 2,03 единицы. Как отмечает издание, в авиакомпании ограничения перегрузки более строгие, чем у производителя SSJ («Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), где они составляют 2 единицы. В авиакомпании отметили, что эти обстоятельства свидетельствуют о том, что аэропорт в Новом Уренгое находится в неудовлетворительном состоянии и представляет угрозу для безопасности полетов самолетов SSJ100.

В свою очередь, исполнительный директор аэропорта Роман Бочков заявил, что обозначенный участок ВПП соответствует всем необходимым требованиям. В его ответном письме говорится, что 12 сентября Ространснадзор провел внеплановую проверку полосы, в рамках которой не выявил несоответствий.

Позднее «Ямал» и аэропорт выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о проведенном тщательном осмотре ВПП с участием независимых экспертов и представителей надзорных органов. Его результаты показали, что состояние покрытия полностью соответствует регламентам и существенные дефекты отсутствуют. «Хотя показатели перегрузки не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси», — говорится в заявлении.