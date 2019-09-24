«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках. Об этом говорится в их совместном заявлении, поступившем в РБК.

По данным компании, показатели не превышали критический уровень, установленный производителем. После получения претензий в аэропорту была организована проверка взлетно-посадочной полосы (ВПП). Никаких нарушений или отклонений при проверке выявлено не было. На запрос представителей аэропорта другие авиакомпании, использующие на рейсах в Новый Уренгой RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ100) и иные типы самолетов, ответили, что не наблюдали подобных перегрузок.

«Ямал» и аэропорт отметили, что это «исключает проблемы с ВПП». В совместном заявлении также указано, что в сформированную рабочую группу по изучению инцидента планируется включить и производителя воздушных судов — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Ранее СМИ сообщили о претензиях «Ямала» к SSJ100 из-за перегрузок при взлетах и посадках. Отмечалось, что авиакомпания за последнее время неоднократно сталкивалась с фиксацией датчиками самолетов SSJ100 превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлете и посадке.