«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Exxon назвала сроки запуска Дальневосточного СПГ Бизнес, 14:57 Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком Бизнес, 14:53 Аналитики Fitch назвали санкции главной помехой для роста рейтинга России Экономика, 14:51 ExxonMobil сообщила о реакции Москвы на просьбу упростить работу в стране Бизнес, 14:37 Россиянин Маркелов заменит погибшего пилота «Формулы-2» в Сочи и Абу-Даби Спорт, 14:36 ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам Финансы, 14:36 Пропавшая в красноярской тайге семья самостоятельно вышла из леса Общество, 14:31 Поедет ли команда России на ОИ: что важно знать о допинговом скандале Спорт, 14:30 Генсека ООН проинформировали об отказе США дать визы дипломатам из России Политика, 14:26 Как работает светотерапия: все, что нужно знать о ее пользе для кожи Pink, 14:25 РФС ответил на сообщения об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Спорт, 14:24 Хешрейт Bitcoin упал на 30% за день Крипто, 14:21 Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы Политика, 14:20 80% россиян не обращались в турфирмы для организации летнего отпуска Общество, 14:18
Бизнес ,  
0 
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок

Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках. Об этом говорится в их совместном заявлении, поступившем в РБК.

По данным компании, показатели не превышали критический уровень, установленный производителем. После получения претензий в аэропорту была организована проверка взлетно-посадочной полосы (ВПП). Никаких нарушений или отклонений при проверке выявлено не было. На запрос представителей аэропорта другие авиакомпании, использующие на рейсах в Новый Уренгой RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ100) и иные типы самолетов, ответили, что не наблюдали подобных перегрузок.

«Ямал» и аэропорт отметили, что это «исключает проблемы с ВПП». В совместном заявлении также указано, что в сформированную рабочую группу по изучению инцидента планируется включить и производителя воздушных судов — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Бизнес
СМИ узнали о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок при взлетах и посадках

Ранее СМИ сообщили о претензиях «Ямала» к SSJ100 из-за перегрузок при взлетах и посадках. Отмечалось, что авиакомпания за последнее время неоднократно сталкивалась с фиксацией датчиками самолетов SSJ100 превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлете и посадке.

Критика самолетов отечественного производства Sukhoi Superjet 100 обострилась после экстренной посадки SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево в начале мае. Во время посадки лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате инцидента погиб 41 человек.

Теги: SSJ100, аэропорт Новый Уренгой, «Ямал»
Материалы по теме
СМИ узнали о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок при взлетах и посадках
Бизнес
Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter