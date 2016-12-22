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Козак оценил шансы на введение утилизационного сбора на велосипеды
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Козак оценил шансы на введение утилизационного сбора на велосипеды
Бизнес, 09:00
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Козак оценил шансы на введение утилизационного сбора на велосипеды
Идея введения утилизационного сбора на велосипеды ради поддержки спроса на продукцию UC Rusal Олега Дерипаски скорее «мертва, чем жива», заявил РБК вице-премьер Дмитрий Козак. Но правительство внимательно изучит это предложение
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Одна «заинтересованная компания» обратилась в правительство с предложением ввести утилизационный сбор на импортные велосипеды, чтобы простимулировать выпуск российских велосипедов с использованием российского алюминия, заявил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак. В этом описании угадывается один из крупнейших в мире производителей алюминия — компания UC Rusal Олега Дерипаски, которая в апреле попала под санкции США и попросила у российского правительства поддержки.

«Если вдруг окажется, что высококачественные, удовлетворяющие самым высоким запросам российских потребителей, отечественные велосипеды есть в достаточном количестве, вполне возможно рассмотреть и это предложение», — сказал Козак. Но он выразил уверенность, что скорее всего «это не так», и кабинет ничего не будет делать в ущерб российскому потребителю. «Поэтому, скорее всего, эта идея мертва, чем жива», — заключил вице-премьер.

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О том, что Минпромторг совместно с Минприроды прорабатывают возможные механизмы введения утилизационного сбора в отношении велосипедов и велосипедных рам, стало известно в конце июля, сообщил РБК представитель министерства. По данным газеты «Известия», этот вопрос рассматривался и на совещании у Козака, по итогам которого он поручил Минпромторгу к 1 октября проработать вопрос о целесообразности и механизмах разработки мер по стимулированию спроса на алюминиевую продукцию, включая введение утилизационного сбора на велосипеды.

«Вызывает только иронию, что это предложение так подхватили СМИ и оно так долго и оживленно обсуждается. Таких предложений о прямом стимулировании спроса [на алюминиевую продукцию] где-то с добрый десяток. Решения по ним не принято. Они прорабатываются», — заметил Козак в интервью РБК. 

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Политика

По словам вице-премьера, правительство «на стороне российского бизнеса» и принимает меры по минимизации негативных последствий административных барьеров, которые создаются санкциями, наложенными на российские компании. Прежде всего это делается путем поддержания спроса на продукцию соответствующих компаний на внутреннем рынке, а также повышения для них доступности финансовых ресурсов. «Есть возможность также простимулировать спрос на алюминий через наши предприятия перерабатывающей промышленности, через строительную отрасль. Приняты решения об изменении различных технических регламентов с тем, чтобы снять избыточные барьеры для использования алюминия в строительстве, в промышленном производстве» — указал Козак.

«Те, кто вводит санкции, должны понимать, что они воюют не с правительством и президентом [России], а с простыми людьми, которые работают на соответствующих производствах. Если встанут, например, [заводы] ГАЗ или UC Rusal, это будет масштабное социальное бедствие», — добавил вице-премьер. По его мнению, «авторам» санкций будет довольно тяжело «взвалить ответственность» за это только на политическое руководство России, внеся раскол между властью и обществом. «Санкционный механизм не сработает. Скорее, эффект будет обратным», — уверен он.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: Дмитрий Козак , UC Rusal , велосипед
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