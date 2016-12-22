Главное из интервью Дмитрия Козака РБК

Дмитрий Козак в большом интервью РБК рассказал о борьбе с ростом цен на топливо, поддержке находящихся под санкциями компаний, утилизационном сборе на велосипеды и многом другом. Ключевые заявления вице-премьера — в подборке РБК

Дмитрий Козак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О налоговом маневре «Принятый законопроект ляжет в основу формирования бюджета на следующие три года. Некоторые уточнения возможны, но они вряд ли существенно повлияют в целом на налоговое бремя для нефтяной отрасли или приведут к существенному сокращению доходов федерального бюджета».

О борьбе с ростом цен на топливо «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года (то есть акцизы на бензин и дизтопливо будут увеличены на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. руб. за тонну соответственно. — РБК). Одновременно с введением новой налоговой системы — с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых — предусматривается отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо. <...> Если экспортный диспаритет (экспортный паритет — цена поставки на экспорт за вычетом пошлин и транспортных расходов. — РБК) мы не сможем преодолеть с помощью отрицательного и демпфирующего акциза (надбавка, которая должна компенсировать компаниям часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка. — РБК), в распоряжении правительства остается такой инструмент, как введение (подчеркну, на временной основе) экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты. Несмотря на то что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись».

Об Игоре Сечине и кураторе в нефтяной отрасли «Руководитель «Роснефти» Игорь Иванович Сечин является авторитетным человеком в этой отрасли, «Роснефть» — крупнейшая компания в России и одна из крупнейших в мире, и ее мнение должно тоже учитываться, наряду с другими. <…> «Роснефть» участвует во всех дискуссиях, о которых мы говорили, но на равных с другими компаниями. Компании, включая «Роснефть», вправе вносить любые предложения. Они рассматриваются так же, как предложения всех граждан нашей страны. <…> Проблемы центра принятия решений не существует. Такими центрами являются конституционные органы власти: конечно же, президент — с учетом важности отрасли для нашей страны, парламент и правительство».

О поддержке компаний, попавших под санкции «Правительство принимает меры по минимизации негативных последствий административных барьеров, которые создаются этими санкциями. Прежде всего путем поддержания спроса на продукцию соответствующих компаний на внутреннем рынке, повышения для них доступности к финансовым ресурсам. <...> Те, кто вводит санкции, должны понимать, что они воюют не с правительством и президентом, а с простыми людьми, которые работают на соответствующих производствах. Если встанут, например, [заводы] ГАЗ или UC Rusal, это будет масштабное социальное бедствие. Авторам ограничительных мер будет довольно тяжело взвалить ответственность за это только на политическое руководство Российской Федерации». От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото Фотогалерея

О турбинах и Алексее Мордашове «Дорожная карта» по импортозамещению турбин уже в завершающей стадии. Мы будем это делать. Прежде всего для того, чтобы обеспечить технологическую безопасность нашей страны. Если будет тотальный запрет на поставку турбин в нашу страну — в случае с Siemens речь шла как раз об этом, мы столкнемся с огромными проблемами. Надеюсь, что в обозримом будущем (ближайшие три-четыре года) мы сможем сделать все-таки отечественную турбину, которая будет соответствовать тому качеству, которое выпускают Siemens и другие ведущие мировые компании. <…> Эта «дорожная карта» ​еще окончательно не утверждена. Пока исходим из того, что ее будут реализовывать «Силовые машины». <…> Это был запрос (Алексей Мордашов просил у правительства почти 8 млрд руб. на локализацию газовых турбин в России. — РБК). Мы должны посчитать. Естественно, задача правительства — минимизировать расходы из федерального бюджета даже на такого рода важные вещи».

О введении утилизационного сбора на велосипеды «Заинтересованная компания (UC Rusal. — РБК) обратилась в правительство с предложением ввести ограничения на импортные велосипеды через введение утилизационного сбора, чтобы простимулировать выпуск российских велосипедов с использованием российского алюминия. <…> Мы ничего не будем делать в ущерб российскому потребителю, поэтому, скорее всего, эта идея мертва, чем жива».

О проекте по цифровизации «Россетей» «Уже сегодня есть понимание, что все планы по цифровизации должны и могут быть реализованы не за счет увеличения тарифов, а за счет повышения эффективности работы «Россетей» — сокращения издержек, потерь в сетях, за счет повышения производительности труда. В течение этой осени все решения будут приняты».