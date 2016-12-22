В Минпромторге рассказали об идее утильсбора на велосипеды

Сбор с автомобилей и прицепов, введенный для «обеспечения экологической безопасности», может быть распространен на велосипеды и рамы, сообщили в ведомстве

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В Минпромторге прорабатывают возможные механизмы введения утилизационного сбора в отношении велосипедов и велосипедных рам, сообщил РБК представитель министерства.

«При этом основные параметры указанного утилизационного сбора будут обсуждаться совместно с Минприроды России», — добавили в ведомстве.

Ранее о таких планах ведомства сообщила газета «Известия», ссылаясь на протокол совещания, которое прошло у зампреда правительства Дмитрия Козака 27 июня. По информации издания, вице-премьер поручил министерству к 1 октября проработать вопрос о целесообразности и механизмах разработки мер по стимулированию спроса на алюминиевую продукцию, говорилось в статье.

Утилизационный сбор регламентируется ФЗ «Об отходах производства и потребления». В законе говорится, что за каждое ввозимое в Россию колесное транспортное средство и прицеп к нему уплачивается сбор «в целях обеспечения экологической безопасности». Конкретный перечень транспортных средств, с которых этот сбор взимается, определяет правительство. Закон не распространяется на автомобили, срок эксплуатации которых превышает 30 лет, машины для дипломатов, а также на участников программы по добровольному переселению соотечественников.

Размер сбора зависит от базовой ставки, помноженной на коэффициент, который зависит от года выпуска автомобиля, его массы, объема двигателя и других параметров.