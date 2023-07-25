Оптовые цены на бензин стали падать после заявлений Новака и Минэнерго

Оптовые цены на бензин упали впервые с конца июня, Аи-92 подешевел на 2,5% впервые с начала 2023 года. Это произошло после заявлений Минэнерго и вице-премьера Александра Новака об ограничении экспорта и других мерах властей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Цена Аи-92 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов 25 июля упала на 2,49%, до 63,262 тыс. руб. за тонну, цена Аи-95 снизилась на 1,3%, до 69,013 тыс. руб. за тонну, следует из данных биржи.

В самом начале торгов 25 июля Аи-92 достигал очередного рекордного уровня в 65,165 тыс. руб. за тонну (на 11:02 мск), но затем начал дешеветь. Для этой марки бензина во вторник произошло самое значительное падение за день в 2023 году. Для сравнения: во время предыдущего снижения 16 июня Аи-92 подешевел на 1,8%, до 57,227 тыс. руб. за тонну. Тогда стоимость Аи-95 снизилась на 1,5%, до 66,323 тыс. руб. за тонну. Накануне, 24 июля, вице-премьер и глава Минэнерго Александр Новак рассказал о совещании в правительстве, посвященном ситуации с бензином. Во время него вице-премьер «поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов».

С начала 2023 года цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 79,3 и 69,5% соответственно. До апреля рост фактически был восстановительным, потому что стоимость бензина в России существенно снизилась во второй половине 2022 года. В мае, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить вдвое компенсации нефтяным компаниям из бюджета за сдерживание цен на внутреннем рынке (с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц), цены ускорили рост. С 28 апреля, когда было официально объявлено о сокращении компенсаций, стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 26,7 и 22,5% соответственно. Резкий рост оптовых цен уже привел к подорожанию бензина в рознице. По данным Росстата на 18 июля, с конца декабря 2022 года накопленный рост цен на бензин (3,6%) превысил общую накопленную инфляцию с начала 2023 года (3,15%).

21 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, подготовленные Минфином, которые предполагают снижение компенсации нефтяникам в два раза. После этого оптовые цены на бензин продолжили рост.

Но на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак рассказал, что правительство готовит комплекс мер для стабилизации ситуации, среди которых — введение квот на экспорт нефтепродуктов. 24 июля стало известно о том, что Минэнерго обсуждает с правительством введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт, а остальным — наоборот, будет запрещено вывозить топливо за рубеж. Новак по итогам совещания поддержал эту идею и поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) продолжить работу с нефтяными компаниями, чтобы увеличить объемы продаж топлива на бирже. В тот же день ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продажи бензина с 12 до 13% от производства НПЗ.

Новак также прогнозировал, что в ближайшее время на части НПЗ завершатся ремонты, что тоже должно помочь стабилизации ситуации на оптовом рынке. «Некоторые заводы даже перенесли [ремонтные работы] на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется», — сказал он. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин тоже соглашается, что производство нефтепродуктов вырастет в ближайшее время — после завершения ремонтов на НПЗ, а это должно привести к снижению оптовых цен.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго и ФАС, а также в аппарат Новака.