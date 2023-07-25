Оптовые цены на бензин стали падать после заявлений Новака и Минэнерго

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 17:36
Путин поручил не допустить «перетекания» бюджетников из-за зарплат Политика, 18:09
В Москве неизвестные на спорткаре два раза выстрелили в охранника Общество, 18:08
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 18:06
Победившая в дебютном турнире WTA россиянка уступила на старте в Гамбурге Спорт, 18:02
Кремль раскрыл число зарубежных лидеров на саммите Россия — Африка Политика, 18:00
Черчесов отреагировал на сообщения об интересе клуба из Саудовской Аравии Спорт, 17:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 17:43
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 17:43
Оптовые цены на бензин стали падать после заявлений Новака и Минэнерго Бизнес, 17:41
Рекордсмен НХЛ и член «Тройного золотого клуба» Бержерон завершил карьеру Спорт, 17:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:32
США обвинили российские ВКС в повреждении беспилотника MQ-9 в Сирии Политика, 17:27
Кадры с места крушения пожарного самолета на острове в Греции Общество, 17:24
Бизнес ,  
0 

Оптовые цены на бензин стали падать после заявлений Новака и Минэнерго

Цены на бензин Аи-92 упали на 2,5% на бирже впервые с начала 2023 года
Оптовые цены на бензин упали впервые с конца июня, Аи-92 подешевел на 2,5% впервые с начала 2023 года. Это произошло после заявлений Минэнерго и вице-премьера Александра Новака об ограничении экспорта и других мерах властей
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Цена Аи-92 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов 25 июля упала на 2,49%, до 63,262 тыс. руб. за тонну, цена Аи-95 снизилась на 1,3%, до 69,013 тыс. руб. за тонну, следует из данных биржи.

В самом начале торгов 25 июля Аи-92 достигал очередного рекордного уровня в 65,165 тыс. руб. за тонну (на 11:02 мск), но затем начал дешеветь. Для этой марки бензина во вторник произошло самое значительное падение за день в 2023 году. Для сравнения: во время предыдущего снижения 16 июня Аи-92 подешевел на 1,8%, до 57,227 тыс. руб. за тонну. Тогда стоимость Аи-95 снизилась на 1,5%, до 66,323 тыс. руб. за тонну. Накануне, 24 июля, вице-премьер и глава Минэнерго Александр Новак рассказал о совещании в правительстве, посвященном ситуации с бензином. Во время него вице-премьер «поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов».

С начала 2023 года цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 79,3 и 69,5% соответственно. До апреля рост фактически был восстановительным, потому что стоимость бензина в России существенно снизилась во второй половине 2022 года. В мае, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить вдвое компенсации нефтяным компаниям из бюджета за сдерживание цен на внутреннем рынке (с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц), цены ускорили рост. С 28 апреля, когда было официально объявлено о сокращении компенсаций, стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 26,7 и 22,5% соответственно. Резкий рост оптовых цен уже привел к подорожанию бензина в рознице. По данным Росстата на 18 июля, с конца декабря 2022 года накопленный рост цен на бензин (3,6%) превысил общую накопленную инфляцию с начала 2023 года (3,15%).

21 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, подготовленные Минфином, которые предполагают снижение компенсации нефтяникам в два раза. После этого оптовые цены на бензин продолжили рост.

Но на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак рассказал, что правительство готовит комплекс мер для стабилизации ситуации, среди которых — введение квот на экспорт нефтепродуктов. 24 июля стало известно о том, что Минэнерго обсуждает с правительством введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт, а остальным — наоборот, будет запрещено вывозить топливо за рубеж. Новак по итогам совещания поддержал эту идею и поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) продолжить работу с нефтяными компаниями, чтобы увеличить объемы продаж топлива на бирже. В тот же день ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продажи бензина с 12 до 13% от производства НПЗ.

Новак также прогнозировал, что в ближайшее время на части НПЗ завершатся ремонты, что тоже должно помочь стабилизации ситуации на оптовом рынке. «Некоторые заводы даже перенесли [ремонтные работы] на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется», — сказал он. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин тоже соглашается, что производство нефтепродуктов вырастет в ближайшее время — после завершения ремонтов на НПЗ, а это должно привести к снижению оптовых цен.

Читайте на РБК Pro
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Nokian Tyres ушла из России. Как теперь выживает компания
Чему научиться у «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации

РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго и ФАС, а также в аппарат Новака.

Авторы
Теги
Компании
Георгий Смирнов
СПбМТСБ цены на бензин АИ-92 АИ-95
СПБМТСБ
Материалы по теме
Оптовые цены на бензин достигли нового рекорда
Бизнес
Новак рассказал, когда стабилизируются цены на бензин
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter