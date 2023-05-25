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Бизнес ,  
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Член правления Wintershall Dea уволится после ее решения уйти из России

Ответственный за бизнес в России топ-менеджер Wintershall Dea Виланд уйдет в отставку
Член правления немецкой Wintershall Dea Тило Виланд, ответственный за ее деятельность в России, решил покинуть этот пост. Это произошло после того, как Wintershall Dea объявила о намерении полностью уйти с российского рынка
«Газпром» GAZP ₽161,2 -1,08% Купить
Тило Виланд
Тило Виланд (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Член правления немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Тило Виланд, который отвечал за деятельность компании в России, Латинской Америке и газотранспортные проекты, к 30 июня сложит с себя эти полномочия, а его должность будет упразднена (состав правления сократится с пяти до четырех членов). Об этом в четверг, 25 мая, РБК сообщили в пресс-службе Wintershall Dea.

С 1 июля за Латинскую Америку в Wintershall Dea будет отвечать ее технический директор Хуго Дийкграаф, за газотранспортные проекты — гендиректор Марио Мерен, пояснил представитель компании.

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и холдингу LetterOne (33%), основанному Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Компания ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.



В январе 2023 года наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления об уходе из России. Это произошло после того, как российское правительство ввело предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у предприятий, которыми он совместных владеет с этой немецкой компанией. «Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию в установленном порядке с соблюдением всех применимых законов и правил», — говорилось в ее сообщении. Общий убыток от ухода из России в Wintershall Dea тогда оценили в €5,3 млрд.

На пресс-конференции 26 апреля Мерен назвал решение об уходе из России «окончательным»: «Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. <...>. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов».

Виланд работал в Wintershall Dea более 20 лет — с 1999 года. Председатель наблюдательного совета Wintershall Dea Ханс-Ульрих Энгель поблагодарил его за «исключительную приверженность делу» и пожелал ему «всего наилучшего в будущем». О новом месте работы топ-менеджера не сообщается.

 

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Германия санкции Газпром Wintershall

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