СМИ узнали о задержании в Москве молдавского криминального авторитета
В Москве задержан молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по прозвищу Болгар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», — заявил собеседник агентства.
О задержании Карамалака также пишет Telegram-канал «112». По данным РЕН ТВ, это произошло в аэропорту Домодедово.
Григорий Карамалак с конца 1990-х годов объявлен молдавскими властями в розыск за тяжкие преступления, в том числе убийства. В 2003 году его задержал украинский спецназ в аэропорту Борисполя. Украина и Молдавия договорились об экстрадиции, однако за день до этого он был освобожден из-под стражи.