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СМИ узнали о задержании в Москве молдавского криминального авторитета

Григорий Карамалак по прозвищу Болгар задержан в Домодедово. С 1990-х он объявлен в розыск в Молдавии, прокуратура считает его заказчиком покушения на Владимира Плахотнюка. В 2008 году Карамалаку дали российское граждарство
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве задержан молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по прозвищу Болгар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», — заявил собеседник агентства.

О задержании Карамалака также пишет Telegram-канал «112». По данным РЕН ТВ, это произошло в аэропорту Домодедово.

Григорий Карамалак с конца 1990-х годов объявлен молдавскими властями в розыск за тяжкие преступления, в том числе убийства. В 2003 году его задержал украинский спецназ в аэропорту Борисполя. Украина и Молдавия договорились об экстрадиции, однако за день до этого он был освобожден из-под стражи.

Молдавия объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск
Общество
Владимир Плахотнюк

В начале 2004 года Карамалака задерживали в Москве, но позже отпустили, он получил статус беженца. Четыре года спустя ему дали российские гражданство.

Как писал NewsMaker.md, в 2013 году молдавская прокуратура распорядилась передать российской стороне уголовное дело против Карамалака. Сам он заявил, что в России это дело закрыли за «отсутствием состава преступления».

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Прокуратура Молдавии считает Карамалака заказчиком покушения на Владимира Плахотнюка весной 2017 года, который тогда был лидером Демократической партии. Плахотнюк покинул эту должность в июне 2019 года, через месяц отказался от депутатского мандата, а в октябре его объявили в международный розыск.

В октябре 2020-го издание Jurnal.md сообщило, что МВД страны получило запрос от адвоката Карамалака Алексея Фрунзе с требованием прекратить международный розыск его клиента. В запросе юрист указал, что уголовное дело, из-за которого его подзащитного объявили в розыск, закрыли.

Автор
Наталия Анисимова
задержание криминальный авторитет Молдавия
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