СМИ узнали о задержании в Москве молдавского криминального авторитета

Григорий Карамалак по прозвищу Болгар задержан в Домодедово. С 1990-х он объявлен в розыск в Молдавии, прокуратура считает его заказчиком покушения на Владимира Плахотнюка. В 2008 году Карамалаку дали российское граждарство

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве задержан молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по прозвищу Болгар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», — заявил собеседник агентства.

О задержании Карамалака также пишет Telegram-канал «112». По данным РЕН ТВ, это произошло в аэропорту Домодедово.

Григорий Карамалак с конца 1990-х годов объявлен молдавскими властями в розыск за тяжкие преступления, в том числе убийства. В 2003 году его задержал украинский спецназ в аэропорту Борисполя. Украина и Молдавия договорились об экстрадиции, однако за день до этого он был освобожден из-под стражи.