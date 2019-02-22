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Молдавского олигарха заподозрили в выводе из России 37 млрд руб.
Владимир Плахотнюк — организатор преступного сообщества, которое вывело из России более 37 млрд руб., считают в МВД России
Владимир Плахотнюк (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

​МВД России отчиталось о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 млрд руб. Сообщение опубликовано на сайте министерства. Одним из организаторов преступной схемы назван Владимир Плахотнюк. ТАСС уточняет, что речь идет об известном политике, председателе Демократический партии Молдавии, олигархе и одном из богатейших людей республики.

«​Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — говорится в сообщении. По этому делу уже задержан житель Московского региона Александр Корин, на время следствия он заключен под стражу.

Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций.

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Далее по решениям молдавских судов, которые МВД назвали «подложными», денежные средства списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц.

В конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство. Как писал «Коммерсантъ», киллер Виталий Прока, отбывающий срок за убийство, назвал его заказчиком планировавшегося убийства российского банкира Германа Горбунцова. Сам Плахотнюк обвинения в свой адрес отвергал, а в его партии решение суда назвали политическим.

В 1995 году Плахотнюк стал основателем молдавско-американской финансовой группы Angels. Позднее он возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк Victoriabank. С 2010 года предприниматель состоит в Демократической партии страны. В январе 2016 года он был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии при поддержке своей партии, однако его кандидатуру отверг президент страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года Плахотнюк стал председателем Демократической партии.

В 2016 году бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман заявил об отмывании более $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Кроме того, уехавший в США Гофман уточнил, что надеется получить от Штатов содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. Бенефициаром этого хищения он называл Плахотнюка.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Молдавия, вывод средств, полиция
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