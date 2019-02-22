Молдавского олигарха заподозрили в выводе из России 37 млрд руб.

Владимир Плахотнюк — организатор преступного сообщества, которое вывело из России более 37 млрд руб., считают в МВД России

Владимир Плахотнюк (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

​МВД России отчиталось о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 млрд руб. Сообщение опубликовано на сайте министерства. Одним из организаторов преступной схемы назван Владимир Плахотнюк. ТАСС уточняет, что речь идет об известном политике, председателе Демократический партии Молдавии, олигархе и одном из богатейших людей республики.

«​Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — говорится в сообщении. По этому делу уже задержан житель Московского региона Александр Корин, на время следствия он заключен под стражу.

Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций.

Далее по решениям молдавских судов, которые МВД назвали «подложными», денежные средства списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц.