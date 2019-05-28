СМИ узнали об аресте в Москве сестры фигуранта дела о выводе 37 млрд руб.

СМИ узнали об аресте в Москве сестры фигуранта дела о выводе 37 млрд руб.

Суд избрал меру пресечения Елене Платон. По данным СМИ, это сестра фигуранта дела о международным преступном сообществе, выводившем из России деньги. По нему под подозрения попал председатель Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Платон Е.Н., которая проходит по уголовному делу по ст. 193.1 ч. 3 п. а (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Данные содержатся в карточке дела на сайте Мосгорсуда.

«Коммерсантъ» пишет, что речь идет о Елене Платон, сестре бизнесмена Вячеслава Платона. МВД России считает его участником преступного сообщества, которое вывело из страны более 37 млрд руб.

По информации газеты, ее также подозревают в участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК). По версии следствия, она могла быть соучастницей преступлений, в которых подозревают ее брата.

В Тверском суде Москвы подтвердили РБК, что фигурантку дела зовут Елена Платон и что ей также предъявлены обвинения по статье об участии в преступном сообществе.

В конце февраля в МВД заявили, что пресекли деятельность преступного сообщества, которую организовали Вячеслав Платон и еще один россиянин, Владимир Плахотнюк. Сообщество через два банка в 2013–2014 годах по подложным документам вывело более 37 млрд руб., считают в министерстве.