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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

От прежнего бизнеса ему достанется его собственный бренд и права на песни
Тимати покинул группу компаний Black Star. Во взглядах на развитие бизнеса рэперу, по его словам, ближе концепция Илона Маска, а не Google, на которой настаивали его партнеры. На прошлой неделе артист зарегистрировал ООО «Ракета»
Тимур Юнусов (рэпер Тимати)
Тимур Юнусов (рэпер Тимати) (Фото: timatiofficial / Instagram)

27 июля Тимур Юнусов, получивший известность, как Тимати, заявил, что покидает Black Star. Звукозаписывающая фирма, созданная Юнусовым совместно с Павлом Курьяновым (Пашу) и Вальтером Чассемом, за 14 лет существования стала группой компаний с профилем от производства (от бургеров до одежды) до оказания услуг (фитнес, мойка машин, барбершопы и др.)

В своем заявлении Юнусов отметил, что Black Star превратилась в группу компаний, которая сфокусирована на оборотах, статистике и прочей бюрократии. «Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном» (Google, Virgin, Amazon. — РБК), а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — объяснил он свое решение. 22 июля артист зарегистрировал новую компанию под названием ООО «Ракета», следует из данных СПАРК. Основной вид деятельности — работы в области исполнительских искусств. В конце сентября музыкант планирует выпустить свой первый за четыре года альбом (предыдущий, «Олимп», Тимати представилл в 2016 году на лейбле Black Star).

Чем известен Тимати

Свою музыкальную карьеру Тимати начинал в 2000-х вместе с Кириллом Толмацким (Децл). Своего будущего партнера по бизнесу Павла Курьянова он встретил в школьные годы — друзья вместе катались на роликах на Манежной площади. Тимати и Пашу неоднократно опровергали разговоры, что старт карьеры Тимати спонсировал его отец Ильдар Юнусов — непубличный бизнесмен, предположительно совладелец швейцарской инвесткомпании Stratus Trade & Finance.

Публично артист неоднократно заявлял, что общается с президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. С Кадыровым рэпер подружился в 2008 году после скандала, случившегося на концерте канадской певицы Нелли Фуртадо в Москве. Внимание Владимира Путина Тимати получил после участия в кампании «Почему я голосую за Путина» в 2012 году и выпуска песни «Лучший друг», посвященной президенту, в 2015 году. Рэпера приглашали на две церемонии инаугурации, в 2018-м Путин заявил, что Тимати был в числе его доверенных лиц и назвал его замечательным человеком и прекрасным артистом. В сентябре 2019-го Тимати совметно с рэпером Гуфом выпустил клип «Москва», посвященный 872-летию города. Спустя несколько дней клип стал рекордсменом российского YouTube по числу дизлайков и авторы его удалили.

По оценке Forbes, с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019-го, Юнусов мог заработать на гонорарных выплатах $5,1 млн.

Как основатели разделят компанию

Холдинг Black Star владеет одноименным музыкальным лейблом, развивает фастфуд-бизнес, бьюти- и тату-салоны, треки для картинга и автомойки, а также фитнес-клуб, линию одежды и киберспортивные заведения. Выручка в 2018 году, по собственным данным, составляла около 2 млрд руб.

Сама компания операционные результаты за 2019 год не раскрывает. Исходя из данных основных девяти юрлиц, состовляющих основу бизнеса Black Star — ее совокупный оборот в 2019 году, по подсчетам РБК, составил немногим выше 1 млрд руб. Ключевые из них — ООО «Музыкальный лейбл БлэкСтар» (управляет лейблом), ООО «Мэйк ит мьюзик» (музыкальная компания с продюсерами, клипмейерами и тд), OOO «БлэкСтар Сейф» (компания-лицензиар, ей принадлежат практически все товарные знаки и бренды группы), ООО «Глобал Стар» (рекламное агентство), ООО «Блэк Стар Бургер» (управляет сетью бургерных, более 100 ресторанов в 60 городах) и ООО «Линия одежды «Блэк стар» (развивает бренд одежды Black Star Wear, более 38 точек в семи странах). Большинство зонтичных брендов компании развиваются по франшизе.

Тимати сообщил об уходе из Black Star
Бизнес
Тимати

Юнусов сообщил, что 13 by Black Star (барбершоп и тату-салоны), 13 Beauty by Black Star и Black Star Fitness переходят в его ведение. Он также сохранит доли в проектах Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. Также, как уточнил Курьянов, Юнусов заберет права на товарный знак «Тимати» и каталог своих песен.

В ближайшее время Тимати выйдет из капитала компаний, управляющих лейблом, в частности, «Мэйк ит мьюзик» (по данным системы СПАРК, у Юнусова — 29%, Курьянова — 43%, Чассема — 28%), «Глобал Стар» (Курьянов — 36,67%, Чассем — 35%, Юнусов — 28,33%), компаний, управляющих операционной деятельностью фэшн-бренда Black Star Wear и киберспортивного направления «БС Гейминг» (Курьянов — 31,5%, Чассем — 30,5%, Юнусов — 23%, Павел Захаров — 15%), пояснил Курьянов. Как будет происходить раздел бизнеса, и, в частности, передача прав и совместное владение интеллектуальной собственностью, сейчас определяют корпоративные юристы компании. «Будет ли это обмен долями в бизнесах или выкупы долей, я пока не знаю, мы не приступали еще к механике обсуждения». — заключил бывший партнер Юнусова.

Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Общество

Что будет с Black Star

Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. Около 30% оборота холдинга приходится на концертную деятельность артистов.

Похожих ситуаций, когда уходили основатели лейбла или его ключевые музыканты, было много и в российской, и в мировой музыкальной индустрии. Среди последних примеров — уход рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) из лейбла Booking Machine, где он был не только музыкантом, но и исполнительным директором, напоминает главный редактор издания о музыке Flow Андрей Никитин. После ухода Оксимирона лейбл покинули и другие артисты,  однако это не значит, что подобная судьба ждет и Black Star — у этого лейбла появилась новая звезда Клава Кока, уверяет Никитин.

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
Бизнес

«Суперпопулярных артистов, кроме Тимати, в Black Star сейчас нет», — считает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Известны исполнители Мот и Клава Кока, в чартах последних недель также встречаются артисты Назима и Миша Марвин, оговаривается он.

В культурной индустрии бизнес всегда завязан на создателе компании, его выход часто означает закрытие, резюмирует Сафронов. Выход без тяжелых последствий возможен, если создателей у бренда было несколько, например публике известен только медийная фигура, а о финансисте мало кто знает. Однако подобные ситуации редки: как правило, создатель бизнеса в культурной индустрии выходит из дела со своей интеллектуальной собственностью, без которой он теряет смысл, утверждает Сафронов.

В «Блэк стар фудс» объяснили залог бренда Тимати
Бизнес
Фото: blackstarburger / VK

«С точки зрения имиджа я пока не вижу причин для потерь. С осени 2019 года Тимур не занимается музыкальным продюссированием артистов и интертейнментом, уже тогда мы пересобрали музыкальную команду, с которой полностью забрали процесс создания музыки для наших артистов», — заявил Курьянов. И вспомнил корпорацию Apple, которая, потеряв своего основателяЮ продолжила рост: «Все эти годы развитие Black Star шло благодаря командной работе, а не одному человеку».

По словам Курьянова, причин для ухода Тимати было несколько. «Изменилась сама музыкальная индустрия, возможно, она ему не совсем по вкусу. Плюс Тимур не любит системы и стандарты, они стали тесны для него. В системе, которую мы построили, у него была своя роль, которая ставила его собственную музыкальную карьеру на второй план, он по этому поводу сильно расстраивался, и я его хорошо понимаю», — объясняет Курьянов. По его мнению, на ситуацию могли повлиять конфликтные ситуации с артистами лейбла, в частности Леваном Горозией и Егором Кридом. «Он понял, что его внимание и вложения могут легко перестать ценить и их могут забыть в один момент», — считает предприниматель.

Как Black Star судился с артистами

  • Будучи совладельцем Black Star, Юнусов не раз оказывался в конфликтных ситуациях с бывшими артистами музыкального лейбла. В апреле 2019 года певица Кристина Саркисян, известная под псевдонимом Kristina Si, подала иск к лейблу с требованием разрешить ей после ухода из Black Star использовать этот псевдоним, а также признать за ней авторство некоторых произведений. Саркисян обвинила лейбл в регистрации ее псевдонима как собственного товарного знака без ее согласия. Спустя четыре месяца она отозвала иск, поскольку не было оснований для его удовлетворения. Сейчас Саркисян выступает под другим псевдонимом.
  • В марте 2019-го произошел конфликт между Black Star и Леваном Горозией, который выступает под псевдонимом L’One. После ухода из Black Star исполнитель заявил, что лейбл планирует забрать у него имя и песни, которые он сочинил. В июле рэпер подал в суд на Тимати и Black Star, но его иск тоже не был удовлетворен.
  • Конфликт с Егором Булаткиным (выступает под псевдонимом Егор Крид) у Black Star также произошел в марте 2019-го, когда у вокалиста закончился контракт с музыкальным лейблом. Права на использование псевдонима также остались у Black Star. В мае 2019-го бренд «Егор Крид» был выкуплен у Black Star, подробности сделки не раскрывались.

Музыкальная индустрия снова начала резко меняться, констатирует Никитин, поэтому нельзя с точностью прогнозировать дальнейшие шаги Black Star. «Сначала на тренды в музыке сильно влияли соцсети «Вконтакте» и Instagram, теперь большую роль играет видеоплатформа Tik Tok. Из-за этого лейблы стали другими, и на их фоне Black Star выглядит довольно олдскульным», — резюмировал собеседник РБК.

О будущих планах Тимати Павлу Курьянову детально не известно, о том, что тот открыл новую компанию «Ракета», он не знал. Ранее рэпер вместе с братом Артемом открыл фастфуд Chicken Mafia, специализирующийся на блюдах из курицы. Тимур Юнусов не ответил на вопросы РБК.

Авторы: Анна Левинская, Елизавета Ефимович
Теги: Black Star, Тимати
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