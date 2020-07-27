От прежнего бизнеса ему достанется его собственный бренд и права на песни

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» От прежнего бизнеса ему достанется его собственный бренд и права на песни

Тимати покинул группу компаний Black Star. Во взглядах на развитие бизнеса рэперу, по его словам, ближе концепция Илона Маска, а не Google, на которой настаивали его партнеры. На прошлой неделе артист зарегистрировал ООО «Ракета»

Тимур Юнусов (рэпер Тимати) (Фото: timatiofficial / Instagram)

27 июля Тимур Юнусов, получивший известность, как Тимати, заявил, что покидает Black Star. Звукозаписывающая фирма, созданная Юнусовым совместно с Павлом Курьяновым (Пашу) и Вальтером Чассемом, за 14 лет существования стала группой компаний с профилем от производства (от бургеров до одежды) до оказания услуг (фитнес, мойка машин, барбершопы и др.)

В своем заявлении Юнусов отметил, что Black Star превратилась в группу компаний, которая сфокусирована на оборотах, статистике и прочей бюрократии. «Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном» (Google, Virgin, Amazon. — РБК), а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — объяснил он свое решение. 22 июля артист зарегистрировал новую компанию под названием ООО «Ракета», следует из данных СПАРК. Основной вид деятельности — работы в области исполнительских искусств. В конце сентября музыкант планирует выпустить свой первый за четыре года альбом (предыдущий, «Олимп», Тимати представилл в 2016 году на лейбле Black Star).

Чем известен Тимати Свою музыкальную карьеру Тимати начинал в 2000-х вместе с Кириллом Толмацким (Децл). Своего будущего партнера по бизнесу Павла Курьянова он встретил в школьные годы — друзья вместе катались на роликах на Манежной площади. Тимати и Пашу неоднократно опровергали разговоры, что старт карьеры Тимати спонсировал его отец Ильдар Юнусов — непубличный бизнесмен, предположительно совладелец швейцарской инвесткомпании Stratus Trade & Finance. Публично артист неоднократно заявлял, что общается с президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. С Кадыровым рэпер подружился в 2008 году после скандала, случившегося на концерте канадской певицы Нелли Фуртадо в Москве. Внимание Владимира Путина Тимати получил после участия в кампании «Почему я голосую за Путина» в 2012 году и выпуска песни «Лучший друг», посвященной президенту, в 2015 году. Рэпера приглашали на две церемонии инаугурации, в 2018-м Путин заявил, что Тимати был в числе его доверенных лиц и назвал его замечательным человеком и прекрасным артистом. В сентябре 2019-го Тимати совметно с рэпером Гуфом выпустил клип «Москва», посвященный 872-летию города. Спустя несколько дней клип стал рекордсменом российского YouTube по числу дизлайков и авторы его удалили. По оценке Forbes, с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019-го, Юнусов мог заработать на гонорарных выплатах $5,1 млн.

Как основатели разделят компанию

Холдинг Black Star владеет одноименным музыкальным лейблом, развивает фастфуд-бизнес, бьюти- и тату-салоны, треки для картинга и автомойки, а также фитнес-клуб, линию одежды и киберспортивные заведения. Выручка в 2018 году, по собственным данным, составляла около 2 млрд руб.