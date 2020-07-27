Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Сама компания операционные результаты за 2019 год не раскрывает. Исходя из данных основных девяти юрлиц, состовляющих основу бизнеса Black Star — ее совокупный оборот в 2019 году, по подсчетам РБК, составил немногим выше 1 млрд руб. Ключевые из них — ООО «Музыкальный лейбл БлэкСтар» (управляет лейблом), ООО «Мэйк ит мьюзик» (музыкальная компания с продюсерами, клипмейерами и тд), OOO «БлэкСтар Сейф» (компания-лицензиар, ей принадлежат практически все товарные знаки и бренды группы), ООО «Глобал Стар» (рекламное агентство), ООО «Блэк Стар Бургер» (управляет сетью бургерных, более 100 ресторанов в 60 городах) и ООО «Линия одежды «Блэк стар» (развивает бренд одежды Black Star Wear, более 38 точек в семи странах). Большинство зонтичных брендов компании развиваются по франшизе.
Юнусов сообщил, что 13 by Black Star (барбершоп и тату-салоны), 13 Beauty by Black Star и Black Star Fitness переходят в его ведение. Он также сохранит доли в проектах Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. Также, как уточнил Курьянов, Юнусов заберет права на товарный знак «Тимати» и каталог своих песен.
В ближайшее время Тимати выйдет из капитала компаний, управляющих лейблом, в частности, «Мэйк ит мьюзик» (по данным системы СПАРК, у Юнусова — 29%, Курьянова — 43%, Чассема — 28%), «Глобал Стар» (Курьянов — 36,67%, Чассем — 35%, Юнусов — 28,33%), компаний, управляющих операционной деятельностью фэшн-бренда Black Star Wear и киберспортивного направления «БС Гейминг» (Курьянов — 31,5%, Чассем — 30,5%, Юнусов — 23%, Павел Захаров — 15%), пояснил Курьянов. Как будет происходить раздел бизнеса, и, в частности, передача прав и совместное владение интеллектуальной собственностью, сейчас определяют корпоративные юристы компании. «Будет ли это обмен долями в бизнесах или выкупы долей, я пока не знаю, мы не приступали еще к механике обсуждения». — заключил бывший партнер Юнусова.
Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. Около 30% оборота холдинга приходится на концертную деятельность артистов.
Похожих ситуаций, когда уходили основатели лейбла или его ключевые музыканты, было много и в российской, и в мировой музыкальной индустрии. Среди последних примеров — уход рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) из лейбла Booking Machine, где он был не только музыкантом, но и исполнительным директором, напоминает главный редактор издания о музыке Flow Андрей Никитин. После ухода Оксимирона лейбл покинули и другие артисты, однако это не значит, что подобная судьба ждет и Black Star — у этого лейбла появилась новая звезда Клава Кока, уверяет Никитин.
«Суперпопулярных артистов, кроме Тимати, в Black Star сейчас нет», — считает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Известны исполнители Мот и Клава Кока, в чартах последних недель также встречаются артисты Назима и Миша Марвин, оговаривается он.
В культурной индустрии бизнес всегда завязан на создателе компании, его выход часто означает закрытие, резюмирует Сафронов. Выход без тяжелых последствий возможен, если создателей у бренда было несколько, например публике известен только медийная фигура, а о финансисте мало кто знает. Однако подобные ситуации редки: как правило, создатель бизнеса в культурной индустрии выходит из дела со своей интеллектуальной собственностью, без которой он теряет смысл, утверждает Сафронов.
«С точки зрения имиджа я пока не вижу причин для потерь. С осени 2019 года Тимур не занимается музыкальным продюссированием артистов и интертейнментом, уже тогда мы пересобрали музыкальную команду, с которой полностью забрали процесс создания музыки для наших артистов», — заявил Курьянов. И вспомнил корпорацию Apple, которая, потеряв своего основателяЮ продолжила рост: «Все эти годы развитие Black Star шло благодаря командной работе, а не одному человеку».
По словам Курьянова, причин для ухода Тимати было несколько. «Изменилась сама музыкальная индустрия, возможно, она ему не совсем по вкусу. Плюс Тимур не любит системы и стандарты, они стали тесны для него. В системе, которую мы построили, у него была своя роль, которая ставила его собственную музыкальную карьеру на второй план, он по этому поводу сильно расстраивался, и я его хорошо понимаю», — объясняет Курьянов. По его мнению, на ситуацию могли повлиять конфликтные ситуации с артистами лейбла, в частности Леваном Горозией и Егором Кридом. «Он понял, что его внимание и вложения могут легко перестать ценить и их могут забыть в один момент», — считает предприниматель.
Как Black Star судился с артистами
- Будучи совладельцем Black Star, Юнусов не раз оказывался в конфликтных ситуациях с бывшими артистами музыкального лейбла. В апреле 2019 года певица Кристина Саркисян, известная под псевдонимом Kristina Si, подала иск к лейблу с требованием разрешить ей после ухода из Black Star использовать этот псевдоним, а также признать за ней авторство некоторых произведений. Саркисян обвинила лейбл в регистрации ее псевдонима как собственного товарного знака без ее согласия. Спустя четыре месяца она отозвала иск, поскольку не было оснований для его удовлетворения. Сейчас Саркисян выступает под другим псевдонимом.
- В марте 2019-го произошел конфликт между Black Star и Леваном Горозией, который выступает под псевдонимом L’One. После ухода из Black Star исполнитель заявил, что лейбл планирует забрать у него имя и песни, которые он сочинил. В июле рэпер подал в суд на Тимати и Black Star, но его иск тоже не был удовлетворен.
- Конфликт с Егором Булаткиным (выступает под псевдонимом Егор Крид) у Black Star также произошел в марте 2019-го, когда у вокалиста закончился контракт с музыкальным лейблом. Права на использование псевдонима также остались у Black Star. В мае 2019-го бренд «Егор Крид» был выкуплен у Black Star, подробности сделки не раскрывались.
Музыкальная индустрия снова начала резко меняться, констатирует Никитин, поэтому нельзя с точностью прогнозировать дальнейшие шаги Black Star. «Сначала на тренды в музыке сильно влияли соцсети «Вконтакте» и Instagram, теперь большую роль играет видеоплатформа Tik Tok. Из-за этого лейблы стали другими, и на их фоне Black Star выглядит довольно олдскульным», — резюмировал собеседник РБК.
О будущих планах Тимати Павлу Курьянову детально не известно, о том, что тот открыл новую компанию «Ракета», он не знал. Ранее рэпер вместе с братом Артемом открыл фастфуд Chicken Mafia, специализирующийся на блюдах из курицы. Тимур Юнусов не ответил на вопросы РБК.