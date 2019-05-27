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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

В Национальном центре управления обороной России прошла презентация коллекции одежды в стиле милитари. Это совместный проект сети магазинов «Армия России» Министерства обороны, и бренда Black Star рэпера Тимати. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Видео: RT на русском / YouTube

Эту весенне-летнюю коллекцию, как сообщает телеканал, создавали полгода. В нее входят различные варианты одежды для мужчин, женщин и детей. «Рэп-стилистика в укороченных толстовках с логотипом «Армия России», брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны», — говорится в сообщении.

Также были представлены платья, шорты и футболки, в частности, с мишенью на груди и надписью «Сирия» на спине. Вся показанная на подиуме одежда исполнена в военных цветах, кроме того, в некоторых экземплярах присутствуют элементы военного снаряжения.

«Она [одежда] и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого», — заявил Тимати в рамках презентации.

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Всю представленную на показе одежду в скором времени можно будет приобрести в российских военторгах и магазинах Black Star. Объем выпущенной одежды из новой коллекции не сообщили.

Теги: Минобороны, Сергей Шойгу, Тимати, Black Star, коллекция, одежда
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