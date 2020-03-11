В «Блэк стар фудс» объяснили залог бренда Тимати

Товарный знак Black Star Burger решили заложить, чтобы получить кредит на развитие новых ресторанов. Об этом РБК сообщил гендиректор, совладелец ООО «Блэк стар фудс» Юрий Левитас.

«Это прозрачная сделка о получении кредита на развитие новых ресторанов и помощи нашим партнерам», — сказал Левитас. По его словам, под залог компания получила небольшой кредит, который точно сможет вернуть. «Кстати, большую часть мы уже отдали», — отметил Левитас.

Накануне о том, что Тимати заложил товарный знак Black Star Burger, написал Telegram-канал Mash. В сообщении уточнялось, что для этого рэпер отправился в Сбербанк. О причинах такого решения не сообщалось.

Black Star Burger — сеть ресторанов быстрого питания. Первый из них Левитас, Тимати, Павел Курьянов и Чассем Нзале Трифен Вальтер открыли в сентябре 2016 года на Новом Арбате в Москве. Курьянов рассказывал, что в открытие ресторана на Новом Арбате вложили 20 млн руб. и благодаря его резкой популярности «отбили деньги» всего за три месяца.