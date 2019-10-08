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Суд отказал рэперу L'one в иске к лейблу Тимати

Мещанский районный суд не удовлетворил иск рэпера L'one (Левана Горозии) к музыкальному лейблу Тимати (Тимура Юнусова) Black Star о защите авторских прав, следует из карточки дела на сайте суда.

Как заявлял L'one в июне, лейбл собирался забрать у него его имя и песни. «Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Они хотят забрать у меня возможность выступать», — утверждал рэпер. В следующем месяце он подал иск о защите авторских прав.

Защита L'one заявила, что договор исполнителя и Black Star носит агентский характер, а все творчество рэпера за семь лет сотрудничества «агент обязан вернуть истцу». «Деньги выделялись Black Star из средств, полученных Горозией в результате его творчества», — сказал адвокат L'one.

По мнению защиты лейбла Тимати, договор предусматривал именно отчуждение исключительных прав, Горозия получал большие проценты, не вкладывая при этом никаких денег.

Адвокат Black Star добавил, что законодательство России не предусматривает отдельного продюсерского договора, с L'one компания заключила соглашение смешанного типа, и в течение всего сотрудничества он не предъявлял претензии.

Общество
Рэпер L'One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

L'One покинул лейбл Black Star в марте 2019 года. После заявления о попытке лейбла забрать у него имя и песни рэпер сообщил, что подписывал договор без консультации юристов. По его словам, в соглашении он не заметил пункта, согласно которому исполнитель должен был отказаться от прав даже на те композиции, которые находились еще на этапе замысла, то есть фактически не существовали.

Теги: Тимати, рэпер, Мещанский районный суд Москвы
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