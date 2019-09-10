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Starbucks $110 (+16,38%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
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Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

По состоянию на утро понедельника ролик, опубликованный в День города, посмотрели более 5,2 млн человек. Видеозапись собрала более 1,4 млн дизлайков против 85 тыс. лайков.

Комментируя удаление ролика, Тимати сообщил на своей странице в  Instagram, что не хотел никого обидеть своим клипом, а также добавил, что любит Москву. «Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — написал исполнитель.

Клип «Москва» появился в YouTube за день до выборов в Московскую городскую думу, состоявшихся 8 сентября. Ролик, в котором исполнители критикуют протесты и дают положительную оценку работы мэра Москвы Сергея Собянина, приурочили ко Дню города столицы. В глобальном рейтинге с самым большим количеством дизлайков среди всего контента YouTube ролик занял 40-е место.

Массовые акции протеста в Москве прошли этим летом. В июне митинги проводились в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова, которого МВД обвинило в торговле наркотиками. Впоследствии дело против него было прекращено. В июле и августе ряд санкционированных и несанкционированных акций были связаны с выборами в Мосгордуму. Согласно данным «Белого счетчика», самый многочисленный митинг прошел 10 августа на проспекте Сахарова — в нем участвовали до 60 тыс. человек. В МВД говорили, что на акцию пришли 20 тыс. человек.

Теги: YouTube, клип, Тимати, Гуф
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