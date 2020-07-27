Тимати сообщил об уходе из Black Star

Тимати (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.

«Моя миссия в ООО «Музыкальный Лейбл Блэк Стар» подошла к концу», — написал он на своей странице в Instagram. По его словам, это взвешенное решение партнеров, которые проработали вместе более 20 лет и построили успешный «зонтичный» бренд.

Тимати отметил, что его лейбл со временем превратился в «группу компаний», которая сфокусирована на обороты, статистику и другую бюрократию. «Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном», а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — объяснил он свое решение.

Рэпер отметил, что компании «13 Барбершоп и Тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» переходят в его ведение. Он также сохранит учредительские доли в «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». К другим компаниям и артистам лейбла он теперь не имеет никакого отношения.