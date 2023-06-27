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Новый гипермаркет OBI появится на месте сгоревшего рынка в Подмосковье

«Синдика» построит новый гипермаркет OBI на месте сгоревшего рынка в Подмосковье
Новый гипермаркет OBI появится на месте сгоревшего в 2017 году строительного рынка, принадлежавшего холдингу «Синдика». Объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., завершить работы планируется к 2025 году
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На месте сгоревшего рынка «Синдика» в подмосковном Мякинино появится первый за последние годы гипермаркет сети магазинов товаров для дома и строительства OBI, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе холдинга.

По данным газеты, новый гипермаркет примерно на 30 тыс. кв. м. появится на месте сгоревшего в 2017 году строительного рынка, принадлежавшего холдингу «Синдика». Строительством также займется холдинг, объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., а завершить работы планируется к 2025 году.

Новый гипермаркет станет первым объектом, построенным после смены владельцев российского подразделения, а также крупнейшим гипермаркетом сети в России, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас на сайте компании самым крупным магазином ритейлера указан объект в Омске — его площадь составляет 15 тыс. кв. м. Кроме этого, новый объект может заменить бывший гипермаркет OBI в Химках, также уничтоженный пожаром.

Сеть гипермаркетов OBI решила приостановить работу в России в марте 2022 года. В апреле стало известно, что OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Позже «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что OBI закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети — контрольный пакет акций получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, еще 40% перешло к группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

В конце апреля магазины OBI возобновили работу в России. Осенью «Коммерсантъ» узнал, что магазины сети в России могут переименовать в HOBI или OBBI, российское юрлицо компании подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака.

В январе этого года «Ведомости» вновь сообщили о смене владельцев OBI в России — ими стали пять юридических лиц, которыми на 90% владеет компания «Модуль-2», а еще 10% — бизнесмен Валид Корчагин. Компанией «Модуль-2» владеет Марина Мидова, которая является президентом Ассоциации оптовых и розничных рынков. АОРР, в свою очередь, была создана компаниями АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок» и т.д. Они, как пишут «Ведомости», связаны с холдингом «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах).

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Сейчас в 13 городах России, как указано на сайте OBI, под этим брендом работает 25 магазинов. По данным Infoline, в 2022 году выручка OBI сократилась на 36,5% год к году, до 26,5 млрд руб., и занимает восьмое место среди DIY- ритейлеров.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Подмосковье пожары OBI Строительство гипермаркет
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