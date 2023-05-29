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Бизнес ,  
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Stern узнал, что пропавшего в Альпах главу владельца OBI видели в Москве

Stern: пропавшего без вести главу владеющей OBI компании Хауба могли видеть в Москве
Хауб пропал в апреле 2018 года. Он отправился кататься на лыжах в Альпах и исчез. Суд объявил мужчину погибшим. Теперь, как пишет Stern, появились кадры, на которых похожий на бизнесмена человек замечен в Москве уже после пропажи
Карл-Эриван Хауб
Карл-Эриван Хауб (Фото: Roland Weihrauch / Global Look Press)

Бывшего руководителя группы Tengelmann (OBI, Kaiser's и др.), представителя одной из богатейших семей Германии Карла-Эривана Хауба могли видеть в Москве, сообщил Stern.

По информации издания, источник, связанный с ФСБ, показал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен Хауб. Кадры были сняты в Москве в феврале 2021 года. Биометрический анализ показал, что мужчина на них с вероятностью 90% пропавший бизнесмен.

Хауб пропал в апреле 2018 года. Он находился на курорте Церматт в Альпах и отправился покататься на лыжах, после чего перестал выходить на связь. Мужчину объявили пропавшим без вести. Семья полагала, что с Хаубом произошел несчастный случай. В мае 2021 года окружной суд Кельна объявил Хауба погибшим.

Как следует из анализа телефонных соединений Хауба, с марта 2018 года, после смерти отца, миллиардер начал регулярно звонить в Россию, пишет Stern. В частности, он созванивался с некоей россиянкой Вероникой Э., которая работала в ивент-агентстве. По информации издания, у женщины могли быть связи с ФСБ. При этом сообщается, что до этого Хауб с Вероникой Э. неоднократно оказывались в одних и тех же городах.

Кроме того, Хауб в марте 2018 года пытался дозвониться до Андрея Суздальцева, на тот момент акционера «Росеврогрупп», пишет Stern. Как пишет издание, немецкий бизнесмен пытался запустить в России сеть супермаркетов Plus, а партнерами по совместному предприятию стал Суздальцев и другие владельцы «Росеврогрупп». Хауб вложил около €42,5 млн в совместное с «Росеврогрупп» предприятие, но в итоге идея провалилась.

После исчезновения Карла-Эривана Хауба Tengelmann управляет его брат Кристиан. В апреле 2021 года двое детей Карла-Эривана Хауба согласились продать ему свои доли. Сейчас Кристиану Хаубу принадлежит 68,67%. Forbes оценивает его состояние в $4,4 млрд.

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OBI Германия Москва

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Пропавшего в Альпах главу владеющей OBI компании заменит младший брат
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