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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
В день обысков в автоцентрах «Рольф» и сообщении СК об уголовном деле в отношении создателя компании автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тыс. патрульных автомобилей. Сумма контрактов — более 2,8 млрд руб.
Фото: Сергей Зимин / РБК

Утром 27 июня завершились три аукциона, открытых МВД на поставку ведомству патрульных автомобилей, следует из данных портала госзакупок. Победителем этих аукционов стало ООО «Рольф», в дилерских центрах которого в это время проходили следственные действия. Аукционы были проведены в 9:57, 10:41 и 11:33 по московскому времени.

Автомобили, которые ведомство приобретет за счет государственного бюджета, будут поставлены в подразделения ведомства в Москве и Московской области, Сибири и отделения полиции в Южном федеральном округе.

Для Москвы и Подмосковья МВД приобретет 542 патрульных автомобиля на общую сумму более 978,3 млн руб., для подразделений в Сибири — 536 единиц за 949,4 млн руб. и для отделений ведомства в Южном федеральном округе — 523 машины на сумму более 944 млн руб. Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в этих аукционах, ООО «Рольф» было единственным участником торгов.

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Уголовное дело «Рольфа» о выводе средств за рубеж. Что важно знать

Утром 27 июня в автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли следственные действия. По словам представителя компании, сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности компании. В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года. «Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги», — описывал он суть претензий правоохранительных органов РБК. Стоимость компании была оценена независимым аудитором, подчеркивал он.

Позднее в тот же день СК сообщил об уголовном деле в отношении создателя компании Сергея Петрова. Его подозревают в валютных операциях по переводу средств на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд руб. со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел Лимитед» в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК.

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Сам Петров в разговоре с РБК сообщил, что сейчас находится за границей и сомневается, что нужно возвращаться в Россию. «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать», — сказал он.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Рольф», госзакупки, аукцион
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