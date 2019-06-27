«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд

«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд

В день обысков в автоцентрах «Рольф» и сообщении СК об уголовном деле в отношении создателя компании автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тыс. патрульных автомобилей. Сумма контрактов — более 2,8 млрд руб.

Фото: Сергей Зимин / РБК

Утром 27 июня завершились три аукциона, открытых МВД на поставку ведомству патрульных автомобилей, следует из данных портала госзакупок. Победителем этих аукционов стало ООО «Рольф», в дилерских центрах которого в это время проходили следственные действия. Аукционы были проведены в 9:57, 10:41 и 11:33 по московскому времени.

Автомобили, которые ведомство приобретет за счет государственного бюджета, будут поставлены в подразделения ведомства в Москве и Московской области, Сибири и отделения полиции в Южном федеральном округе.

Для Москвы и Подмосковья МВД приобретет 542 патрульных автомобиля на общую сумму более 978,3 млн руб., для подразделений в Сибири — 536 единиц за 949,4 млн руб. и для отделений ведомства в Южном федеральном округе — 523 машины на сумму более 944 млн руб. Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в этих аукционах, ООО «Рольф» было единственным участником торгов.