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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Уголовное дело «Рольфа» о выводе средств за рубеж. Что важно знать
В четверг, 27 июня, Следственный комитет и ФСБ провели обыски в офисе и дилерских центрах «Рольфа» в рамках уголовного дела о выводе средств за рубеж. Обвинение против основателя группы Сергея Петрова и его позиция — в обзоре РБК
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В чем обвиняют Сергея Петрова

  • В четверг, 27 июня, стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда его руководителей по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), предусматривающей наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
  • По версии следствия, в 2014 году Петров, нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited
  • С этой целью, по версии СК, Петров и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора купли-продажи о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» за 4 млрд руб. «Рольф» перечислил эти средства на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — считает СК.

Аргументы Петрова

  • Независимый оценщик проводил оценку акций «Рольф Эстейт» перед его продажей «Рольфу», заявил РБК Сергей Петров. Но эту независимую оценку никто не запрашивал, вместо этого следственные органы «устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия» — обыски и изъятие документов. По его словам, для обысков в центральном офисе «Рольфа» и его дилерских центрах в Москве и Петербурге задействовали «два полка».
  • Петров называет это уголовное дело «обычной практикой», приводя в пример дело против экс-министра Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. из-за сделок по слияниям и поглощениям. По его словам, у силовиков мышление, что любая транзакция — это спекуляция, поэтому они могут найти в большой компании с миллиардными оборотами (выручка «Рольфа» по итогам 2018 года составила 229,7 млрд руб.) «какую-нибудь транзакцию и уцепиться».
  • Основатель «Рольфа» приводит две версии возбуждения этого уголовного дела — свою «независимую» политическую позицию (в 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы по списку партии «Справедливая Россия», поддерживал протесты против фальсификации итогов выборов в Госдуму в 2011 году, а также голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой») и попытку захвата компании: «[Нам] поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены».

Позиция «Рольфа»

  • «Рольф» — крупнейший в России автодилер, основанный 1991 году. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя Сергея Петрова.
  • 27 июня в нескольких дилерских центрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. «Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — заявил РБК руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов.
  • По словам Носова, сотрудники СК предъявили постановление, которое, по предварительной информации, не относится к операционной деятельности самого «Рольфа».
  • «Компания соблюдает законодательство РФ. Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам. Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски, мешает операционной деятельности компании и создает неудобства для наших клиентов. Мы фиксируем все нарушения», — заявил представитель «Рольфа».
Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф», Сергей Петров
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