Уголовное дело «Рольфа» о выводе средств за рубеж. Что важно знать

В четверг, 27 июня, Следственный комитет и ФСБ провели обыски в офисе и дилерских центрах «Рольфа» в рамках уголовного дела о выводе средств за рубеж. Обвинение против основателя группы Сергея Петрова и его позиция — в обзоре РБК

Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В чем обвиняют Сергея Петрова

В четверг, 27 июня, стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда его руководителей по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), предусматривающей наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2014 году Петров, нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited

С этой целью, по версии СК, Петров и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора купли-продажи о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» за 4 млрд руб. «Рольф» перечислил эти средства на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — считает СК.

Аргументы Петрова