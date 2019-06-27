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Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
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Силовики пришли в дилерские центры «Рольфа»
По словам представителя компании, следственные действия проводятся в нескольких офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета.

«Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — заявил РБК руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов.

Корреспондент РБК сообщил, что следственные действия проводятся и в офисе «Рольф Юг», расположенном в Москве по адресу ул. Обручева, 27. Как сообщил РБК один из менеджеров, работа филиала проходит штатно, все сотрудники «на своих местах». Внутри здания находятся посетители, никто не препятствует входу внутрь помещения, передает корреспондент РБК.

По словам Носова, сотрудники СК предъявили постановление, которое, по предварительной информации, не относится к операционной деятельности самого «Рольфа».

«Компания соблюдает законодательство РФ. Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам. Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски, мешает операционной деятельности компании и создает неудобства для наших клиентов. Мы фиксируем все нарушения», — заявил Носов.

«Рольф» — крупнейший в России автодилер, основан в 1991 году Сергеем Петровым. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером — дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors). В 2016 году объединила активы с компанией «Пеликан-Авто», официальным дилером марок BMW‚ Nissan‚ Škoda в Москве. Владеет логистическим оператором ROLF SCS, оказывающим услуги по транспортировке автомобилей. Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя Сергея Петрова. В рейтинге крупнейших российских компаний России РБК 500 «Рольф» занял 65-е место.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: «Рольф»
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