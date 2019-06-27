Силовики пришли в дилерские центры «Рольфа»

По словам представителя компании, следственные действия проводятся в нескольких офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета.

«Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — заявил РБК руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов.

Корреспондент РБК сообщил, что следственные действия проводятся и в офисе «Рольф Юг», расположенном в Москве по адресу ул. Обручева, 27. Как сообщил РБК один из менеджеров, работа филиала проходит штатно, все сотрудники «на своих местах». Внутри здания находятся посетители, никто не препятствует входу внутрь помещения, передает корреспондент РБК.

По словам Носова, сотрудники СК предъявили постановление, которое, по предварительной информации, не относится к операционной деятельности самого «Рольфа».

«Компания соблюдает законодательство РФ. Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам. Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски, мешает операционной деятельности компании и создает неудобства для наших клиентов. Мы фиксируем все нарушения», — заявил Носов.