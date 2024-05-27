Усманов назвал рост налогов для богатых «справедливым» и «назревшим»

Основатель USM Алишер Усманов считает увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами — «давно назревшим решением». Рост госрасходов должно быть «без давления на широкие слои населения».

Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами — давно назревшее решение, — заявил РБК основатель USM Алишер Усманов, комментируя разрабатываемые сейчас изменения налоговой системы. — Я ушел из бизнеса и, как мне кажется, имею возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо. [Рост налогов для этой категории налогоплательщиков], в том числе, помогает государству решать поставленные им социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния. Справедливо будет, если часть этой нагрузки будет перераспределена на граждан с высокими доходами без давления на широкие слои населения».

В феврале, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в стране назрела «налоговая донастройка» по принципу справедливого налогообложения. «Что такое справедливость? Это распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, с одной стороны. С другой стороны, формирование равных условий хозяйственной деятельности, я имею в виду борьбу с налоговыми лазейками», — заявил тогда министр.

Позднее, в мае, Силуанов пояснил, что Минфин будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями. Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных проблем, подчеркнул он.

В рамках текущего обсуждения налоговых изменений, в интересах соблюдения «разумной, справедливой прогрессии» и в том числе сохранения конкурентоспособности России по сравнению с другими странами рекомендуется «нижний порог шкалы [налога на доходы физических лиц, НДФЛ] установить исходя из дохода — не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», следует из расширенных рекомендаций по изменению налоговой системы, утвержденных профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Такое решение, по версии депутатов, позволит избавить «подавляющее большинство граждан» от повышения налоговой нагрузки. Сейчас в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13%, а для части доходов выше 5 млн руб. в год — 15%.

«Представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения так, чтобы было обеспечено плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что сгладит переход из одной категории в другую», — следует из рекомендаций.

Ранее, публично поддержал идею увеличения налогов для граждан с высоким доходом и президент «Норникеля» Владимир Потанин. «Это позволит решить проблему справедливого и адекватного перераспределения налогового бремени на более обеспеченных россиян», — объяснял бизнесмен. Он также предложил вместо сборов и единоразовых платежей со стороны бизнеса в России использовать механизм увеличения налога на прибыль: «Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса».

В президентском указе от 7 мая 2024 года о национальных целях развития сформулирована задача снизить уровень неравенства, измеряемый коэффициентом Джини (индекс концентрации доходов), — до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. По итогам 2023 года индекс Джини составил 0,403 (чем он ближе к нулю, тем меньше доходное неравенство; максимальное возможное значение — единица).