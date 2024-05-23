Потанин предложил увеличить налог на прибыль вместо единоразовых платежей

На фоне готовящихся налоговых изменений в России Потанин предложил увеличить налог на прибыть вместо единоразовых платежей со стороны бизнеса. В Минфине ранее заявляли, что повторный сбор налога на сверхприбыль не планируется

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вместо сборов и единоразовых платежей со стороны бизнеса в России было бы лучше увеличить налог на прибыль, заявил ТАСС президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Как предприниматель — выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса», — сказал бизнесмен.

Также он поддержал идею увеличения налогообложения для граждан с высокими доходами. «Это позволит решить проблему справедливого и адекватного перераспределения налогового бремени на более обеспеченных россиян», — добавил Потанин.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний в начале августа 2023 года. От выплат был освобожден ряд предприятий, в том числе нефтегазовые компании, добытчики угля, строительные фирмы, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.

Налог рассчитывался с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019-м. Ставка устанавливалась в размере 10%, однако могла быть уменьшена до 5%, если организация уплатит взнос досрочно — с 1 октября по 30 ноября 2023-го — в виде обеспечительного платежа.

В январе в Минфине отчитались, что сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога составила 318,8 млрд руб. Тогда же там сообщили, что министерство не планирует повторный сбор налога на сверхприбыль. Однако в том же месяце министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство готовит предложения по выстраиванию налоговой системы на ближайшие годы.

Ранее сегодня он раскрыл параметры налоговых изменений, пообещав не повышать НДС, при этом выстроив «разумную прогрессию» по НДФЛ. По его словам, одна из задач изменений — это обеспечение принципа равенства налогообложения. «Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги. Необходимо устранить существующие для этого лазейки», — подчеркнул министр.