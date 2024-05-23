Силуанов пообещал не менять налоги самозанятым до 2028 года

Количество самозанятых в России превысило 9 млн. Минфин не планирует менять планы и корректировать пониженную ставку для этой категории россиян еще четыре года. Володин подчеркнул, что это обещание закреплено в стенограмме

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Налоговый режим для самозанятых в России сохранится на прежних уровнях до 2028 года согласно плану, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме. Там продолжается дискуссия по вопросам налогового законодательства, трансляция ведется на сайте парламента.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин спросил министра о потенциальных изменениях в режиме. Силуанов ответил, что до 2028 года условия режима изменяться не будут.

«Не будут меняться, а самозанятые переживали за это. Вот, это уже позиция, она высказана в парламенте, ведется стенограмма», — подчеркнул Володин.

Ставка налога для самозанятых — от 4 до 6%. В отличие от ИП, самозанятым не нужно подавать налоговые декларации и вести отчетность. В России к концу 2023 года было зарегистрировано 9,3 млн самозанятых, их совокупный доход составил 3,2 трлн руб.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в налоговой системе предложение о прогрессии <…> не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы», — рассказал Силуанов в ходе слушаний.

Министр пообещал, что граждане, в том числе те, кого затронет повышение налоговой нагрузки, должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги.