Депутаты выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ

В России целесообразно ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ, рекомендовали депутаты Госдумы. Также они предложили правительству ввести вычеты для сдающих ГТО и обязать часть бизнеса на «упрощенке» платить НДС

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы комитета. «Ориентиром в изменении основных параметров налоговой системы должен стать не столько дополнительный объем поступлений доходов бюджетной системы Российской Федерации, сколько достижение цели сокращения неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов», — указано в заявлении комитета. Среди предложений:

Многоступенчатая шкала НДФЛ

Депутаты сочли целесообразным введение «многоступенчатой шкалы НДФЛ, предусматривающей разумную прогрессию, чтобы налоговая система РФ оставалась конкурентоспособной».

Сейчас в России двухступенчатая шкала со ставками 13 и 15% (для части доходов выше 5 млн руб. в год). Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на слушании в Госдуме 23 мая сказал: «Мне кажется, что и здесь нужно сделать плавное движение вверх: не говорить о двух ступенях 13%/15% или 13%/20%, а так, чтобы было несколько ступеней».

Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, повышение нагрузки не должно коснуться большинства граждан. Для семей с детьми необходимо предложить дополнительные меры поддержки в том числе путем увеличения стандартных вычетов по НДФЛ и введения новых вычетов для многодетных семей, полагают парламентарии. Кроме того, вычеты нужно ввести и для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО.

Повышение нагрузки не должно затронуть участников специальной военной операции и депозиты граждан, указали депутаты. Последнее необходимо для «стимулирования формирования сбережений». В 2024 году вкладчикам впервые начислят НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам в банках в части превышения 150 тыс. руб. Если общие доходы гражданина (зарплата, проценты по вкладам и т.п.) превышают 5 млн руб. за год, ставка для такого превышения составляет 15%.

Признание части бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) плательщиком НДС

Предлагается рассмотреть применение механизма, предусматривающего признание плательщиков на УСН с суммами годового дохода более 60 млн руб. налогоплательщиками по НДС, следует из сообщения пресс-службы комитета. Одновременно может быть повышен предельный уровень объема выручки для применения УСН — сейчас он по закону составляет 200 млн руб., но с применением ежегодных дефляторов, то есть фактически 265,8 млн руб. в 2024 году.

Такие изменения призваны смягчить последствия резкого перехода с УСН на основную систему налогообложения, указывают депутаты. При этом изменения не коснутся подавляющего большинства налогоплательщиков: 96,8% предпринимателей, использующих УСН, имеют выручку до 60 млн руб.

«Плавный переход» и амнистия по дроблению бизнеса должны рассматриваться в одном законопроекте, считают парламентарии. При этом амнистия должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки.

Механизм перераспределения новых доходов через федеральный бюджет

Необходимо разработать механизм перераспределения дополнительных доходов через федеральный бюджет, поскольку линейное увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль организаций не позволит сократить неравенство бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, полагают депутаты.

Кроме того, парламентарии согласились с предложениями, озвученными на парламентских слушаниях, по возможному закреплению за муниципалитетами дополнительного источника доходов в виде туристического сбора и повышению нагрузки на дорогостоящее имущество и земельные участки.