«Аэроэкспресс» заявил о снижении цен при перезапуске после карантина

С 15 июня «Аэроэкспресс» намерен возобновить в полном объеме движение поездов в направлении аэропортов Москвы. При этом цена поездки будет ниже нынешних 500 руб.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Аэроэкспресс» планирует с 15 июня восстановить все отмененные рейсы в столичные аэропорты. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Кроме того, компания с того же дня намерена снизить тарифы на проезд — стоимость одного билета уменьшится с нынешних 500 до 300 руб.

«Мы пересмотрели и ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку для пассажира более доступной, а тарифы предельно простыми. Провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 руб. Эта цена отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто обычно путешествует компанией, таким образом, единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров. 300 руб. — это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси», — заявила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Она также заверила, что салоны поездов три раза в день проходят дезинфекцию, а «воздух в поезде непрерывно обеззараживается под воздействием встроенных в климатическую систему антибактериальных ламп». Кроме того, в вагонах можно будет соблюдать безопасную дистанцию.