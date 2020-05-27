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«Аэроэкспресс» заявил о снижении цен при перезапуске после карантина

С 15 июня «Аэроэкспресс» намерен возобновить в полном объеме движение поездов в направлении аэропортов Москвы. При этом цена поездки будет ниже нынешних 500 руб.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Аэроэкспресс» планирует с 15 июня восстановить все отмененные рейсы в столичные аэропорты. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Кроме того, компания с того же дня намерена снизить тарифы на проезд — стоимость одного билета уменьшится с нынешних 500 до 300 руб.

«Мы пересмотрели и ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку для пассажира более доступной, а тарифы предельно простыми. Провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 руб. Эта цена отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто обычно путешествует компанией, таким образом, единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров. 300 руб. — это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси», — заявила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Она также заверила, что салоны поездов три раза в день проходят дезинфекцию, а «воздух в поезде непрерывно обеззараживается под воздействием встроенных в климатическую систему антибактериальных ламп». Кроме того, в вагонах можно будет соблюдать безопасную дистанцию.

О дате возвращения действующих сейчас тарифов Бисембаева не сообщила, она только заверила, что компания будет «следить за динамикой, регулярно оценивать результаты и обратную связь от <...> пассажиров».

С 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Россия приостановила все международное авиасообщение. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта оценила потери российских перевозчиков после частичного закрытия сообщения с другими странами в 500 млн руб. в сутки.

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Главные авиаперевозчики страны отчитались в апреле о резком падении пассажиропотока. В апреле 2020 года «Аэрофлот» перевез 147,7 тыс. пассажиров (на 95,2% меньше, чем годом ранее), S7 — 213,9 тыс. пассажиров (минус 78,9%), Utair — 65,7 тыс. (минус 89,4%), «Россия» — 62 тыс. (минус 92,2%). Согласно предварительным данным Росавиации за апрель, пассажиропоток всех российских авиакомпаний упал с 9,3 млн до 771 тыс. пассажиров. Загрузка кресел снизилась с 81,5 до 37,6%.

Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В среду, 27 мая, аэропорт Внуково объявил о поэтапном выходе из режима карантинных ограничений. С 1 июня в аэровокзальный комплекс смогут войти не только пассажиры, но также провожающие и встречающие. Кроме того, попасть в терминал можно будет для бронирования или покупки билетов, а также для посещения офисов авиакомпаний. Выход из ограничений пройдет в три этапа в соответствии с рекомендациями Росавиации. При этом большая часть мер по обеспечению безопасности пассажиров сохранится.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: «Аэроэкспресс», Аэропорты Москвы, цены
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