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Только одна авиакомпания в России увеличила в апреле число пассажиров

Авиакомпания «Ангара», выполняющая рейсы по Восточной Сибири, единственная из российских авиаперевозчиков нарастила число пассажиров в апреле. В целом по отрасли пассажиропоток на фоне пандемии и отмены рейсов упал в 12 раз
Фото: angara_airlines / VK
Фото: angara_airlines / VK

Авиакомпания «Ангара», принадлежащая экс-губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко и базирующаяся в Иркутске, в апреле стала единственным перевозчиком в России, который сумел увеличить число пассажиров.

Согласно предварительным данным Росавиации, компания нарастила пассажиропоток в полтора раза — с 31,9 тыс. пассажиров в апреле 2019 года до 47,9 тыс. в апреле 2020 года. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили два источника, близких к ведомству.

В целом по отрасли из-за эпидемии коронавируса и массовой отмены рейсов наблюдалось резкое падение перевозок, в том числе у крупнейших авиакомпаний. В апреле 2020 года «Аэрофлот» перевез 147,7 тыс. пассажиров (на 95,2% меньше, чем годом ранее), S7 — 213,9 тыс. пассажиров (-78,9%), Utair — 65,7 тыс. (-89,4%), «Россия» — 62 тыс. (-92,2%). Согласно предварительным данным Росавиации за апрель, пассажиропоток всех российских авиакомпаний упал с 9,3 млн пассажиров до 771 тыс. Загрузка кресел снизилась с 81,5 до 37,6%.

На этом фоне «Ангара» за апрель поднялась по числу перевезенных пассажиров с 19-го места на пятое (следом за авиакомпанией «Россия»), опередив «Уральские авиалинии» (пассажиропоток сократился на 94%, до 41,7 тыс.).

За четыре месяца 2020 года (январь—апрель) число пассажиров «Ангары» практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оставшись на уровне около 122 тыс. человек. РБК направил запрос в «Ангару».

Региональные перевозки в целом, и субсидируемые — в частности, оказались сейчас более защищенными, чем регулярные коммерческие полеты, к примеру, Москва — Санкт-Петербург, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Ангара» является единственным коммерческим эксплуатантом Ан-148. Этот самолет оказался востребован для вахтовых перевозок, указывает эксперт.

По данным сайта «Ангары», перевозчик входит в группу компаний «Истлэнд», занимающейся также туризмом, строительством и производством. По данным СПАРК, 75% «Истлэнда» принадлежит Ерощенко, еще 15% у его сына Владимира. Ерощенко был губернатором Иркутской области в 2012–2015 годах.

«Ангара» — основной региональный авиаперевозчик правительства Иркутской области, компания производит патрулирование линий электропередачи, нефтепроводов, а также обеспечивает круглосуточное дежурство и организацию поисково-спасательных работ для аэропорта Иркутска. У компании 37 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8, она выполняет рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные рейсы по России. Как следует из СПАРК, в апреле компания получила контракт на 1,8 млн руб. по предоставлению в аренду лайнеров ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», которое подведомственно Федеральному агентству морского и речного транспорта. Ведомство отвечает за портовый контроль, развитие судоходства, навигацию судов и их регистрацию.

27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия приостановила все международное авиасообщение. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») оценила потери российских перевозчиков после частичного закрытия сообщения с другими странами в 500 млн руб. в сутки. Владелец S7 Владислав Филев говорил в интервью «Коммерсанту», что всей отрасли для поддержки нужно 350–400 млрд руб. Такой же объем средств называли эксперты Bain & Company: по их подсчетам, авиакомпании к сентябрю потеряют до 360 млрд руб.

Автор: Мария Кокорева
Теги: авиакомпания, Ангара
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