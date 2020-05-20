Только одна авиакомпания в России увеличила в апреле число пассажиров

Авиакомпания «Ангара», выполняющая рейсы по Восточной Сибири, единственная из российских авиаперевозчиков нарастила число пассажиров в апреле. В целом по отрасли пассажиропоток на фоне пандемии и отмены рейсов упал в 12 раз

Фото: angara_airlines / VK

Авиакомпания «Ангара», принадлежащая экс-губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко и базирующаяся в Иркутске, в апреле стала единственным перевозчиком в России, который сумел увеличить число пассажиров.

Согласно предварительным данным Росавиации, компания нарастила пассажиропоток в полтора раза — с 31,9 тыс. пассажиров в апреле 2019 года до 47,9 тыс. в апреле 2020 года. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили два источника, близких к ведомству.

В целом по отрасли из-за эпидемии коронавируса и массовой отмены рейсов наблюдалось резкое падение перевозок, в том числе у крупнейших авиакомпаний. В апреле 2020 года «Аэрофлот» перевез 147,7 тыс. пассажиров (на 95,2% меньше, чем годом ранее), S7 — 213,9 тыс. пассажиров (-78,9%), Utair — 65,7 тыс. (-89,4%), «Россия» — 62 тыс. (-92,2%). Согласно предварительным данным Росавиации за апрель, пассажиропоток всех российских авиакомпаний упал с 9,3 млн пассажиров до 771 тыс. Загрузка кресел снизилась с 81,5 до 37,6%.

На этом фоне «Ангара» за апрель поднялась по числу перевезенных пассажиров с 19-го места на пятое (следом за авиакомпанией «Россия»), опередив «Уральские авиалинии» (пассажиропоток сократился на 94%, до 41,7 тыс.).

За четыре месяца 2020 года (январь—апрель) число пассажиров «Ангары» практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оставшись на уровне около 122 тыс. человек. РБК направил запрос в «Ангару».