Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений по коронавирусу

Международный аэропорт Внуково (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте аэропорта.

Усиленный режим пропуска пассажиров для входа в терминал А (сейчас пройти в терминал можно только при наличии маршрутной квитанции или посадочного талона), сохранится, однако с 1 июня в аэровокзальный комплекс смогут войти также провожающие и встречающие. Кроме того, попасть в терминал можно будет для бронирования или покупки билетов, а также для посещения офисов авиакомпаний.

Выход из ограничений пройдет в три этапа, в соответствии с рекомендациями Росавиации, сообщили в пресс-службе. При этом большая часть мер по обеспечению безопасности пассажиров сохранится.

Так, на территории аэропорта останется в силе обязательный режим ношения масок и перчаток, а всем входящим в аэропорт продолжат измерять температуру. При повышенной температуре пассажиров в аэропорт не пустят. Кроме того, кафе и рестораны продолжать работать только на вынос, а интервалы движения перронных автобусов останутся увеличенными для исключения скопления пассажиров.