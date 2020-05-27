Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений по коронавирусу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 71,14 (-0,46) Quote, 26 мая, 15:41
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 77,79 (-0,1) Quote, 26 мая, 15:41
Лучшая помощь: как поддержать врачей и граждан РБК и Центр поддержки экономики, 13:06 СМИ узнали о возможной покупке российским бизнесменом команды «Формулы-1» Спорт, 13:04 Мэр Черкасс подал на Зеленского в суд за слово «бандит» Общество, 12:58 В Роспотребнадзоре назвали условие для разрешения на прогулки для детей Общество, 12:53 Президент Абхазии принял приглашение на парад Победы в Москве Общество, 12:40 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 12:37 Тайка Вайтити — РБК: «Быть другим — невероятно круто» Стиль, 12:37 «Аэроэкспресс» заявил о снижении цен при перезапуске после карантина Бизнес, 12:33 В российском баскетболе впервые решили не определять победителя сезона Спорт, 12:21 Обновленная BMW 5-Series: технологии, сроки и цены Авто, 12:21 Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений по коронавирусу Общество, 12:20 Названы главные проблемы ВИЧ-инфицированных детей Партнерский материал, 12:09 Ковидное послевкусие: что ждет винный мир после пандемии Pro, 12:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая Общество, 12:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений по коронавирусу

Международный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте аэропорта.

Усиленный режим пропуска пассажиров для входа в терминал А (сейчас пройти в терминал можно только при наличии маршрутной квитанции или посадочного талона), сохранится, однако с 1 июня в аэровокзальный комплекс смогут войти также провожающие и встречающие. Кроме того, попасть в терминал можно будет для бронирования или покупки билетов, а также для посещения офисов авиакомпаний.

Выход из ограничений пройдет в три этапа, в соответствии с рекомендациями Росавиации, сообщили в пресс-службе. При этом большая часть мер по обеспечению безопасности пассажиров сохранится.

Так, на территории аэропорта останется в силе обязательный режим ношения масок и перчаток, а всем входящим в аэропорт продолжат измерять температуру. При повышенной температуре пассажиров в аэропорт не пустят. Кроме того, кафе и рестораны продолжать работать только на вынос, а интервалы движения перронных автобусов останутся увеличенными для исключения скопления пассажиров.

Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Росавиация и Роспотребнадзор разработали рекомендации для поэтапной отмены санитарных мер в аэропортах и самолетах 21 мая. Согласно рекомендациям, аэропорты предлагают делить по уровню риска: на «высокий» и «низкий» в зависимости от того, прилетают ли в них пассажиры из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. От уровня риска будет зависеть переход к следующему этапу отмены ограничений.

На первом этапе ведомства предлагают сохранить большую часть ограничений, в том числе ношение масок и измерение температуры пассажирам на территории аэропорта и во время полетов. На последнем этапе обязательное ношение средств индивидуальной защиты во время рейса будет отменено, как и замер температуры при посадке.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: «Внуково», аэропорт, пандемия
Материалы по теме
Во Внуково усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса в Китае
Общество
Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter