МИД ответил на заявления Запада о позиции России по зерновой сделке

Заявления западных стран о том, что экспорт российских удобрений не попадает под санкции США и ЕС, а также о приверженность глобальной продовольственной безопасности, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, нет прогресса по облегчению ситуации для экспорта российской продукции, соглашение о котором было подписано вместе с договоренностями о вывозе зерна из украинских портов (зернова сделка). В частности, «Россельхозбанк» не был заново подключен к ситеме SWIFT, не отменен запрет на страхование российских судов и их доступ в порты, счета российских поставщиков удобрений остаются заблокированными и др.

«Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям Генсекретаря ООН не более, чем намеренное лукавство и откровенное вранье», — считает Захарова.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение. Срок действия зерновой сделки истекал 18 марта. Она была продлена в ноябре на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

14 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней. При этом, по словам замглавы МИД России Александра Грушко, Москва будет активно добиваться выполнения второй части сделки, касаемо поставок на международный рынок российской сельхозпродукции. По словам Грушко, речь идет в том числе о страховке судов и решении вопросов, связанных с производством зерна в России.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин подчеркнул, что позиция Москвы впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта» — банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

В Киеве на это заявили, что позиция России не соответствует соглашению с Турцией и ООН, и отметили, что сделка подлежит продлению как минимум на 120 дней. Украина выступает за продление соглашения на год и намерена включить туда порт Николаева.

В России не раз критиковали выполнение соглашения. В то же время Кремль признавал, что прогресс в решении проблемы с российским экспортом есть, но «еще предстоит кое-что сделать». Также российская сторона указывала, что значительная часть продовольствия доставляется в Европу, а не нуждающимся странам.

В Евросоюзе заявили, что санкции против России не препятствуют экспорту российских удобрений.