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Bloomberg узнал о возможном сокращении субсидий для НПЗ в России

Bloomberg: в России могут сократить субсидии для НПЗ для снижения расходов
По данным агентства, правительство может увеличить индикативную цену на топливо, на основе которой рассчитываются субсидии для НПЗ в рамках демпфера, на 50%. Из-за этого размер субсидий может сократиться или даже «уйти в минус»
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские власти могут сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), чтобы ограничить расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о действующем с 2019 года демпферном топливном механизме. По данным Минфина, которые приводит Bloomberg, в 2022 году правительство выплатило 2,17 трлн руб. компенсаций нефтяникам, в первом квартале текущего года — 253 млрд руб.

Правительство изучает возможность повысить индикативную цену на бензин и дизельное топливо в формулах субсидий на 50%, рассказали источники агентства. Такой шаг приведет к сокращению субсидий и даже необходимости для НПЗ вносить платежи в бюджет.

Демпферный механизм предполагает обратный акциз для производителей топлива для сдерживания цен на бензин и дизельное топливо в пределах инфляции. НПЗ получают компенсацию при высоких экспортных ценах на нефть, а при низких должны, наоборот, платить в бюджет.

В формуле демпфера заложена индикативная (оптовая) цена — ее устанавливает правительство и от нее зависит уровень компенсации нефтяникам.

Минфин в комментарии для Bloomberg опроверг обсуждение подобных предложений. РБК направил запрос в министерство.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что пока нет окончательного решения о размере повышения и будет ли оно вообще. Однако если изменения все-таки примут, указывает агентство, это «съест прибыль российских нефтяных компаний» из-за намерения правительства удерживать рост внутренних цен на топливо лишь в пределах инфляции, а потому издержки не будут переложены на потребителей.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Инна Деготькова
нефтеперерабатывающий завод субсидии Минфин НПЗ нефть
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