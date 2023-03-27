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«Коммерсантъ» узнал о предложении ужесточить контроль над маркетплейсами

«Коммерсантъ»: власти предложили вывести маркетплейсы из-под ограничений на проверки ФАС
Комиссия Минпромторга предложила вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки аккредитованных ИТ-компаний. Член комиссии Алексей Кожевников объяснил, что «на практике маркетплейсы злоупотребляют свободой»
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Отраслевая комиссия Минпромторга предложила Минцифры вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки после конфликта Wildberries с контрагентами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо члена комиссии Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексея Кожевникова главе Минцифры Максуту Шадаеву.

В частности, Кожевников предлагает вывести маркетплейсы из-под действия постановления, ограничивающего до конца 2024 года антимонопольный контроль аккредитованных ИТ-компаний. По его словам, постановление должно было отвечать интересам потребителей и бизнеса, однако «на практике маркетплейсы злоупотребляют свободой». Положение этих компаний требует оценки ФАС и проверки работы на соответствие антимонопольному законодательству, указывает он в письме.

В Минцифры на запрос «Коммерсанта» заявили, что выводить маркетплейсы как ИТ-компании из-под действия постановления некорректно, а вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием». В то же время в ФАС «в целом считают возможным» рассмотреть выведение антимонопольного контроля из-под действия постановления, отмечает газета.

Тема ужесточения контроля за маркетплейсами активно обсуждается с середины марта. Тогда несколько десятков управляющих пунктами выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries собрались возле офиса компании в Москве, требуя отменить новую систему штрафов. Эта система, в частности, предусматривала удержание полной стоимости товаров с сотрудников ПВЗ, если товар, пришедший покупателю, не соответствует заказанному или оказывается бракованным.

15 марта некоторые пункты выдачи в стране объявили о забастовке. В тот же день в Госдуме состоялась встреча с представителями компании и ПВЗ. Wildberries пообещал изучить претензии, разбираться в ситуации начали Министерство труда и другие структуры, говорил глава ведомства Антон Котяков.

После этого ретейлер отменил около 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам ПВЗ и возобновил работу закрытых пунктов. Компания отказалась выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока дорабатывается система контроля, утверждали в Минцифре.

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Как сообщил РБК депутат Госдумы, замглавы комитета нижней палаты по экономической политике Михаил Делягин, в связи со сложившейся ситуацией в России может появиться специальный закон, регламентирующий работу маркетплейсов. Разрабатывать его будут совместно с представителями ретейлеров, чтобы соблюсти интересы бизнесменов. ФАС рекомендовала Wildberries создать арбитраж для споров продавцов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ФАС Минпромторг маркетплейс контроль Wildberries
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