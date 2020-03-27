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Сбербанк сообщил об обсуждении с «Аэрофлотом» лизинговых обязательств

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В «Сбербанк Лизинг» поступил запрос «Аэрофлота» о реструктуризации лизинговых обязательств. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, его слова РБК передала пресс-служба банка.

«В настоящий момент параметры реструктуризации долговых обязательств обсуждаются сторонами», — цитирует представитель кредитной организации.

«Коммерсантъ» узнал о предоставлении «Аэрофлоту» лизинговых каникул
Бизнес

Ранее стало известно, что «ВТБ Лизинг» ввел лизинговые каникулы для «Аэрофлота». Авиакомпания получила разрешение с апреля до конца сентября не предоставлять платежи по 67 лайнерам, говорили источники «Коммерсанта». Задолженность примерно в $180–200 млн авиаперевозчик планирует погасить летом 2021 года, отмечали собеседники издания.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 марта распорядился ввести налоговые каникулы для авиакомпаний из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Теги: Сбербанк, «Аэрофлот», реструктуризация, лизинг, новости РБК
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