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Бизнес ,  
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«Победа» в два раза увеличила прибыль в 2019 году

Лоукостер «Победа» за год увеличил чистую прибыль в два раза, до 4,9 млрд руб. Нарастить пассажиропоток и финансовые показатели у авиакомпании получилось, несмотря на задержки поставок 20 лайнеров Boeing MAX
Аэрофлот AFLT ₽117,7 -2,16% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) до 4,9 млрд руб., что в 2,4 раза больше показателя за предыдущий год. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В 2019 году флот «Победы» увеличился с 24 до 30 самолетов Boeing 737-800, число перевезенных пассажиров выросло на 43%, до 10,2 млн человек. Это четвертый результат среди российских авиакомпаний.

В январе 2020 года «Победа» стала третьей в России, обслужив 928 тыс. пассажиров. Больше перевезли только компания «Аэрофлот» (в отличие от «Победы» в премиальном сегменте) и S7.

К концу 2023 года лоукостер планирует увеличить пассажиропоток до 25–30 млн человек. Для этих целей лоукостер заказывал 20 Boeing MAX, однако их производство было приостановлено после двух катастроф с моделью этого лайнера в 2019 году. Из-за задержек поставок «Победа» взяла четыре Boeing NG у другой «дочки» «Аэрофлота» — «России».

«Средняя занятость кресел в 2019 году осталась на уровне 94%, а показатель пунктуальности компании вырос с 92,8 до 93,7%», — сказали в пресс-службе «Победы». По собственным данным, лоукостер продал 460 тыс. билетов по минимальным тарифам за 499 руб. или 999 руб. с учетом аэропортовых сборов. Данные о расходах представитель авиакомпании не назвал.

В 2018 году прибыль «Победы» составила 2,013 млрд руб., что оказалось почти вдвое меньше, чем в 2017 году. «Можно на двух пальцах пересчитать авиакомпании, которые завершили 2018 год с прибылью, несмотря на беспрецедентный рост цен на авиатопливо», — сообщали в компании. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в 2018 году авиакомпании из-за роста цен на топливо получили рекордный убыток 45,3 млрд руб.

Головная компания «Победы» — «Аэрофлот» — также по итогам 2019 года почти удвоила прибыль, которая составила 5,28 млрд против 2,8 млрд руб. годом ранее. Общие затраты перевозчика при этом выросли на 8,7%, до 543 млрд руб. Наиболее существенное влияние на затраты оказал рост расходов на аэропортовые сборы и обслуживание в аэропортах (за 2019 год они выросли на 12,7 млрд руб.), говорилось в отчете «Аэрофлота».

Автор: Мария Кокорева
Теги: перелеты, авиакомпания «Победа»
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