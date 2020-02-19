«Победа» в два раза увеличила прибыль в 2019 году

Лоукостер «Победа» за год увеличил чистую прибыль в два раза, до 4,9 млрд руб. Нарастить пассажиропоток и финансовые показатели у авиакомпании получилось, несмотря на задержки поставок 20 лайнеров Boeing MAX

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) до 4,9 млрд руб., что в 2,4 раза больше показателя за предыдущий год. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В 2019 году флот «Победы» увеличился с 24 до 30 самолетов Boeing 737-800, число перевезенных пассажиров выросло на 43%, до 10,2 млн человек. Это четвертый результат среди российских авиакомпаний.

В январе 2020 года «Победа» стала третьей в России, обслужив 928 тыс. пассажиров. Больше перевезли только компания «Аэрофлот» (в отличие от «Победы» в премиальном сегменте) и S7.

К концу 2023 года лоукостер планирует увеличить пассажиропоток до 25–30 млн человек. Для этих целей лоукостер заказывал 20 Boeing MAX, однако их производство было приостановлено после двух катастроф с моделью этого лайнера в 2019 году. Из-за задержек поставок «Победа» взяла четыре Boeing NG у другой «дочки» «Аэрофлота» — «России».

«Средняя занятость кресел в 2019 году осталась на уровне 94%, а показатель пунктуальности компании вырос с 92,8 до 93,7%», — сказали в пресс-службе «Победы». По собственным данным, лоукостер продал 460 тыс. билетов по минимальным тарифам за 499 руб. или 999 руб. с учетом аэропортовых сборов. Данные о расходах представитель авиакомпании не назвал.