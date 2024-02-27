Новак подтвердил введение запрета на экспорт бензина с 1 марта

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Представитель вице-премьера Александра Новака подтвердила РБК решение правительства ввести запрет на экспорт бензина на полгода — с 1 марта 2024 года.

О том, что премьер-министр Михаил Мишустин одобрил это предложение рассказал ранее источник РБК, знакомый с решением по этому вопросу.

Предложение о временном запрете на экспорт бензина внес сам Новак. В своем письме от 21 февраля он отметил, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. Поэтому для «нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты» следует принять такие меры, объяснил вице-премьер.

При этом временный запрет не будет касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Правительство уже применяло запрет экспорта топлива в прошлом 2023 году. В сентябре кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за резкого роста оптовых цен. В ноябре эта мера была отменена. В Минэнерго тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.