Fortum начала разбирательство против России

Финская Fortum начала арбитражный процесс против России из-за внешнего управления в российском бизнесе. Она намерена добиться компенсации в «несколько миллиардов евро». Кремль заявлял, что речи о выплате компенсаций не идет

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Финский энергетический концерн Fortum «в целях защиты своего правового положения и интересов акционеров» инициировал арбитражное разбирательство против России и будет требовать компенсации из-за введения внешнего управления в российском подразделении компании. Об этом сообщается на сайте финской компании.

Fortum обвинила Москву в нарушении обязательств по двусторонним инвестиционным договорам с Нидерландами и Швецией. Компания в июле прошлого года направила уведомление о споре российской стороне, однако, как утверждает Fortum, Россия не участвовала в каких-либо переговорах по урегулированию вопроса.

«Fortum будет добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО «Фортум» и своих инвестиций в Россию на сумму в несколько миллиардов евро. <...> Fortum продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты своих инвестиций и прав», — говорится в заявлении.

По оценке Fortum, решение российских властей привело к полной финансовой деконсолидации и обесцениванию активов, что отражено в отчете за второй квартал 2023 года. Компания отмечает, что новое руководство переименовало ПАО «Фортум» в «Форвард Энерго».

В Кремле заявляли, что Россия не будет выплачивать компенсацию Fortum, решения по национализации «Фортума» нет.

Fortum принадлежало 98,23% «Фортума» (бывшая ТГК-10), который эксплуатирует семь ТЭЦ в Челябинской и Тюменской областях, и около 30% ПАО «ТГК-1», вырабатывающей электричество и тепловую энергию на северо-западе России. «Фортум», в котором работает более 3 тыс. человек, также является крупным инвестором в возобновляемую энергетику в России: в портфеле компании ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии.

В конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому акции финского концерна в «Фортуме» переходили во внешнее управление Росимуществу. Аналогично поступили и с долей немецкой Uniper в «Юнипро». В Кремле заявили, что указ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». В Росимуществе пояснили, что иностранные акционеры «Фортума» и «Юнипро» не лишаются собственности, однако больше не смогут принимать управленческие решения.

Fortum объявила о намерениях добиваться компенсации, назвав решение Москвы «грубым нарушением международного права». Компания решила списать свои российские активы на €1,7 млрд. Убыток от российских проектов там оценили примерно в €2 млрд, но отметили, что финансовое положение компании остается стабильным.

Позднее CEO Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания теоретически сохраняет возможность продажи активов в России, однако смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс. После введения внешнего управления гендиректором «Фортума» стал Вячеслав Кожевников — заместитель главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча» (подконтрольна «дочке» «Роснефти» — «Башнефти»).