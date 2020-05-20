Куратор мусорной реформы раскрыл число незаконных свалок в России

В России без лицензии работает 1,5 тыс. свалок, чья деятельность должна быть прекращена, сообщил РБК представитель Российского экологического оператора. Средства на рекультивацию пока предусмотрены менее чем для 200 из них

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Российский экологический оператор (РЭО) разработал федеральную схему по обращению с отходами, где указал более 1,5 тыс. свалок, чья работа должна быть прекращена. РБК ознакомился со схемой, ее подлинность подтвердили один из участников рынка обращения с отходами и источник в РЭО.

«На текущий момент в федеральной схеме более 4 тыс. объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых около 1,5 тыс. — это свалки, работа которых должна быть прекращена», — сообщил РБК представитель РЭО.

Схема разработана в виде интерактивной карты на основе данных региональных властей и анализа территориальных схем по обращению с отходами, а также сведений региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией мусора. Окончательно она должна быть доработана к октябрю 2020 года.

Где расположены незаконные свалки

Критерий отнесения свалок к незаконным — отсутствие в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО), пояснил РБК представитель РЭО. Сейчас в реестре содержится информация о 1118 объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) — полигонов и свалок, уточнил представитель Росприроднадзора. Мусорная реформа, которая реализуется в России с января 2019 года, предполагает обязательную легализацию всех свалок, введенных в эксплуатацию до ее начала: соответствие требованиям Росприроднадзора и учет в реестре.