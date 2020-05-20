Куратор мусорной реформы раскрыл число незаконных свалок в России

Свалки, работа которых должна быть прекращена, в федеральной схеме разделены на три типа:
- 426 несанкционированных свалок;
- 571 санкционированная свалка (не вошла в госреестр объектов размещения отходов);
- 556 мест хранения отходов.
Суммарно это 1553 объекта. Их основная часть расположена на территории Дальнего Востока, Северного Кавказа и юга Сибири. «Это зоны, где, к сожалению, в силу большого количества удаленных населенных пунктов и низкого уровня жизни не хватает легально созданных полигонов и других объектов, чтобы организовать обращение с отходами надлежащим образом», — сказал представитель РЭО. «Интерфейс федеральной схемы будет доработан, на карте будет сразу видно, какие полигоны внесены в ГРОРО и эксплуатируются легально, какие полигоны входят в перечень, утвержденный Минприроды, и эксплуатируются временно, до 2023 года, а какие — не имеют соответствующих разрешений и должны быть закрыты», — рассказал замглавы Российского экологического оператора Алексей Маркушин.
Несанкционированных свалок в России больше, но в федеральной схеме отмечены те, которые до сих пор использовались централизованно и на которые десятилетиями свозились отходы, сообщил представитель РЭО.
Росприроднадзор собрал информацию о более чем 27 тыс. несанкционированных мест размещения отходов в России, выявленных в 2019 году, отметил представитель ведомства. Из них 18 тыс. было ликвидировано, осталось около 9 тыс. свалок разного размера и для разных видов отходов. «В этой цифре учтены как свалки, так и навалы мусора без разделения на виды размещенных на них отходов, в том числе ТКО. Практически треть таких мест расположена в Приволжском федеральном округе», — пояснил представитель Росприроднадзора.
Ежегодно в России образуется около 70 млн т ТКО, это лишь 5% от общего количества мусора, остальные 95% — промышленные отходы.
Что будет с несанкционированными свалками
По словам представителя РЭО, несанкционированные объекты в будущем необходимо рекультивировать. «К сожалению, денег в федеральном проекте «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология» на то, чтобы рекультивировать 1,5 тыс. полигонов, не хватит», — отметил он. Бюджет проекта «Чистая страна» включает рекультивацию 191 свалок до конца 2024 года и составляет 124 млрд руб.
К концу 2024 года проблему несанкционированных свалок решить полностью не удастся, предупреждает замруководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Свалки, не вошедшие в паспорт проекта «Чистая страна», предстоит ликвидировать за счет региональных бюджетов, а средств на это пока нет. Такие свалки не будут использоваться, поскольку не попали в госреестр, и региональные операторы не смогут вывозить туда отходы, но их рекультивация будет отложена на неопределенный срок.
По мнению Беляевой, вместо того чтобы строить новые мусорные полигоны, разумнее было бы использовать потенциал тех, которые устойчиво использовались длительное время, но не были включены в госреестр. Для этого их нужно привести в соответствие всем требованиям Росприроднадзора, чтобы свалки могли быть включены в территориальные схемы, считает она.
Из мест накопления отходов должны использоваться уже построенные полигоны, поскольку это сооружения, которые защищают почвы, воду и воздух от загрязнения свалочными массами и газами, сказала РБК глава АНО «Равноправие», экс-руководитель управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова. А обычная свалка не имеет защитного противофильтрационного экрана, систем вывода газов и очистки фильтрата, поясняет она. По сути, легализация подобных объектов, не имеющих заключения государственной экологической экспертизы и лицензии, по ее мнению, повысит уровень экологических рисков.
РБК направил запросы в пресс-службу Минприроды и представителю вице-премьера Виктории Абрамченко.