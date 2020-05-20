Куратор мусорной реформы раскрыл число незаконных свалок в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 19 мая, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 19 мая, 13:01
Мишустин переназначил Мау ректором РАНХиГС на пять лет Общество, 09:19 В Кузбассе выявили 23 новых зараженных коронавирусом Общество, 09:09 Журналист заявил о миллионных штрафах за нарушение санитарных норм в РПЛ Спорт, 09:03 Как компании оправиться от последствий COVID-19: план для CEO Pro, 09:00 Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов Финансы, 09:00 В жилом доме в Саратовской области обрушилась лестница Общество, 08:42 В Иркутской области самовыдвиженцам разрешили идти на выборы губернатора Политика, 08:37 Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с трудоустройством на фоне вируса Общество, 08:16 В Москве донорами плазмы крови для лечения COVID-19 стали 540 человек Общество, 08:15 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 РБК Pro: какие сферы торговли пострадали сильнее. Данные онлайн-касс Pro, 08:01 Куратор мусорной реформы раскрыл число незаконных свалок в России Бизнес, 08:00 Кембриджский университет отменил все очные лекции до 2021 года Общество, 07:59 Памятник при жизни и хоккей в день лучевой терапии. Кумиры 90-х — Лемье Спорт, 07:55
Новости без коронавируса ,  
0 

Куратор мусорной реформы раскрыл число незаконных свалок в России

В России без лицензии работает 1,5 тыс. свалок, чья деятельность должна быть прекращена, сообщил РБК представитель Российского экологического оператора. Средства на рекультивацию пока предусмотрены менее чем для 200 из них
Фото: Михаил Солунин / ТАСС
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Российский экологический оператор (РЭО) разработал федеральную схему по обращению с отходами, где указал более 1,5 тыс. свалок, чья работа должна быть прекращена. РБК ознакомился со схемой, ее подлинность подтвердили один из участников рынка обращения с отходами и источник в РЭО.

«На текущий момент в федеральной схеме более 4 тыс. объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых около 1,5 тыс. — это свалки, работа которых должна быть прекращена», — сообщил РБК представитель РЭО.

Схема разработана в виде интерактивной карты на основе данных региональных властей и анализа территориальных схем по обращению с отходами, а также сведений региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией мусора. Окончательно она должна быть доработана к октябрю 2020 года.

Где расположены незаконные свалки

Критерий отнесения свалок к незаконным — отсутствие в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО), пояснил РБК представитель РЭО. Сейчас в реестре содержится информация о 1118 объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) — полигонов и свалок, уточнил представитель Росприроднадзора. Мусорная реформа, которая реализуется в России с января 2019 года, предполагает обязательную легализацию всех свалок, введенных в эксплуатацию до ее начала: соответствие требованиям Росприроднадзора и учет в реестре.

Свалки, работа которых должна быть прекращена, в федеральной схеме разделены на три типа:

  • 426 несанкционированных свалок;
  • 571 санкционированная свалка (не вошла в госреестр объектов размещения отходов);
  • 556 мест хранения отходов.

Суммарно это 1553 объекта. Их основная часть расположена на территории Дальнего Востока, Северного Кавказа и юга Сибири. «Это зоны, где, к сожалению, в силу большого количества удаленных населенных пунктов и низкого уровня жизни не хватает легально созданных полигонов и других объектов, чтобы организовать обращение с отходами надлежащим образом», — сказал представитель РЭО. «Интерфейс федеральной схемы будет доработан, на карте будет сразу видно, какие полигоны внесены в ГРОРО и эксплуатируются легально, какие полигоны входят в перечень, утвержденный Минприроды, и эксплуатируются временно, до 2023 года, а какие — не имеют соответствующих разрешений и должны быть закрыты», — рассказал замглавы Российского экологического оператора Алексей Маркушин.

Несанкционированных свалок в России больше, но в федеральной схеме отмечены те, которые до сих пор использовались централизованно и на которые десятилетиями свозились отходы, сообщил представитель РЭО.

Росприроднадзор собрал информацию о более чем 27 тыс. несанкционированных мест размещения отходов в России, выявленных в 2019 году, отметил представитель ведомства. Из них 18 тыс. было ликвидировано, осталось около 9 тыс. свалок разного размера и для разных видов отходов. «В этой цифре учтены как свалки, так и навалы мусора без разделения на виды размещенных на них отходов, в том числе ТКО. Практически треть таких мест расположена в Приволжском федеральном округе», — пояснил представитель Росприроднадзора.

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Бизнес
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ежегодно в России образуется около 70 млн т ТКО, это лишь 5% от общего количества мусора, остальные 95% — промышленные отходы.

Что будет с несанкционированными свалками

По словам представителя РЭО, несанкционированные объекты в будущем необходимо рекультивировать. «К сожалению, денег в федеральном проекте «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология» на то, чтобы рекультивировать 1,5 тыс. полигонов, не хватит», — отметил он. Бюджет проекта «Чистая страна» включает рекультивацию 191 свалок до конца 2024 года и составляет 124 млрд руб.

К концу 2024 года проблему несанкционированных свалок решить полностью не удастся, предупреждает замруководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Свалки, не вошедшие в паспорт проекта «Чистая страна», предстоит ликвидировать за счет региональных бюджетов, а средств на это пока нет. Такие свалки не будут использоваться, поскольку не попали в госреестр, и региональные операторы не смогут вывозить туда отходы, но их рекультивация будет отложена на неопределенный срок.

По мнению Беляевой, вместо того чтобы строить новые мусорные полигоны, разумнее было бы использовать потенциал тех, которые устойчиво использовались длительное время, но не были включены в госреестр. Для этого их нужно привести в соответствие всем требованиям Росприроднадзора, чтобы свалки могли быть включены в территориальные схемы, считает она.

Из мест накопления отходов должны использоваться уже построенные полигоны, поскольку это сооружения, которые защищают почвы, воду и воздух от загрязнения свалочными массами и газами, сказала РБК глава АНО «Равноправие», экс-руководитель управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова. А обычная свалка не имеет защитного противофильтрационного экрана, систем вывода газов и очистки фильтрата, поясняет она. По сути, легализация подобных объектов, не имеющих заключения государственной экологической экспертизы и лицензии, по ее мнению, повысит уровень экологических рисков.

РБК направил запросы в пресс-службу Минприроды и представителю вице-премьера Виктории Абрамченко.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: мусор, несанкционированная свалка, Города и регионы
Материалы по теме
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Политика
Воробьев назвал ответственных за проблемы со свалками в Подмосковье
Общество
Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки. Спецпроект РБК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter