У «Кухни на районе» изменился состав владельцев

Три сооснователя «Кухни на районе», а также «О2О Холдинг» вышли из числа учредителей сервиса доставки еды. Его работа была приостановлена с лета 2024 года после массового отравления ботулизмом

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

У сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») сменилась структура владельцев. Об этом 26 декабря сообщил сооснователь компании Олег Козырев на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Из опубликованных Козыревым данных ЕГРЮЛ следует, что 25 декабря из состава учредителей ООО «Локалкитчен» вышел он сам, а также Кирилл Родин, Алексей Колесников и «О2О Холдинг», созданный в 2019 году как предприятие Сбербанка и Mail.ru Group (теперь VK), владельцы которого на данный момент скрыты. Это подтверждает и информация, опубликованная в системе Rusprofile.

На данный момент, согласно ЕГРЮЛ, единственным известным учредителем остается гендиректор компании Антон Лозин (2,58%), который с июля 2024 года находится под домашним арестом по делу об отравлении ботулизмом после употребления салатов «Кухни на районе». Второй учредитель, который появился в составе совладельцев 25 декабря, скрыт. РБК направил запрос Олегу Козыреву, Кириллу Родину, Алексею Колесникову, а также представителю «Кухни на районе» и в пресс-службу «Сбера».

Чем известны основатели «Кухни на районе»

Сервис «Кухня на районе» в 2017 году создали топ-менеджеры «Рокетбанка» Алексей Колесников, Кирилл Родин, Олег Козырев и сооснователь агрегатора доставки еды «ЕдаСюда» Антон Лозин. Компания работала по модели dark kitchen — развивала сеть кухонь, работающих только на доставку.

По состоянию на сентябрь 2024 года, по данным Rusprofile, основным владельцем юрлица «Кухни на районе» — ООО «Локалкитчен» — был «О2О Холдинг» (ему принадлежала доля 84,72%). Оставшиеся доли были распределены между сооснователями компании Олегом Козыревым (6,18%), Алексеем Колесниковым (6,18%), Кириллом Родиным (0,31%) и Антоном Лозиным (2,58%). В «Кухню на районе» также инвестировали управляющий партнер АФК «Система» Максим Янпольский, сооснователь QIWI Сергей Солонин и «дочка» девелопера ПИК.

Козырев с 2021 года не участвовал в управлении «Кухней на районе», но сохранял долю в компании. Вместе с Родиным (исходя из информации в его профиле в Facebook ушел из «Кухни на районе» в том же году) Козырев развивает зарубежный сервис монетизации контента Para. Колесников покинул проект в 2022 году и основал сервис доставки готовой еды Sizl в американском Чикаго, сказано на его странице на Facebook.

«О2О Холдинг» был создан в 2019 году как совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru (сейчас VK). В августе 2022-го партнеры подписали обязывающее соглашение, по которому VK должна была выйти из «О2О Холдинга», получив 100% входившего в СП сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club (впоследствии этот актив был передан «Яндексу»). Источники РБК, близкие к «Сберу», тогда говорили, что тот не станет владельцем 100% холдинга, а намерен привлечь консорциум сторонних инвесторов на выкуп доли VK. Связь «Кухни на районе» со «Сбером» не скрывалась: информация о ее вхождении в состав экосистемы была на странице сервиса на сайте поиска вакансий hh.ru. Сейчас структура владения «О2О Холдинга» скрыта.

В 2023 году выручка ООО «Локалкитчен» составила 3,26 млрд руб., а убыток — 1,25 млрд руб. Основную деятельность «Кухня на районе» вела в Москве (на конец декабря 2022-го у нее было 52 кухни в столице), но в ряде регионов работала через другие сервисы доставки. Так, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани блюда «Кухни на районе» можно было заказать через сервис «Самокат», основным владельцем которого (с долей 75,6%) тоже выступает «О2О Холдинг».

Как произошло отравление ботулизмом

Массовое отравление готовой едой после употребления в пищу салата с фасолью «Лобио» от «Кухни на районе» произошло в середине июня 2024 года. В июне более 300 человек в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Казани были госпитализированы с признаками ботулизма. В общей сложности ботулизмом заразилось, по данным Роспотребнадзора, 417 человек в 11 регионах страны, двое скончались.

Что такое ботулизм Пищевой ботулизм — редкое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Летальный исход может наступать в 5–10% случаев. Один из основных источников пищевого ботулизма — консервированные или ферментированные в домашних условиях продукты. Отравление вызывает яд, который в условиях низкого содержания кислорода вырабатывает бактерия клостридия ботулизма.

«Кухня на районе» приостановила свою работу 16 июня, через два дня после поступления сообщений об отравлении готовой едой, заказанной в сервисе. Сервис доставки еды «Самокат», где также продавалась продукция от «Кухни на районе», снял их с продажи и обзванивал клиентов, в чьих заказах был потенциально некачественный продукт, сообщала его пресс-служба.

В конце июня замоскворецкий районный суд Москвы приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток. Он также отправил под домашний арест руководство компании — гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову.

Проблема могла быть в консервированной фасоли от поставщика «Савон-К», сообщали РБК в «Кухне на районе» по результатам первых внутренних проверок. Позднее Роспотребнадзор подтвердил, что фасоль именно от этого поставщика, которая производилась в промышленной зоне рядом со свалками отходов в антисанитарных условиях, могла послужить причиной массового заражения ботулизмом. В конце июня замоскворецкий суд также отправил под домашний арест коммерческого директора «Савон-К» Владимира Шина.

В «Кухне на районе» указывали, что дополнительно проверяли продукцию своих поставщиков в лабораториях, но именно фасоль от «Савон-К» в случайную проверку не попала, «а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений». Компания заверяла, что следует нормативам по пищевой безопасности продукции и рекомендациям Роспотребнадзора.

В августе заразившиеся ботулизмом после употребления в пищу блюд сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» начали готовить коллективные иски к этому сервису. Пострадавшие требовали компенсацию от 100 тыс. до 2 млн руб., сообщали «Ведомости». С конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» было подано пять исков от потерпевших, заразившихся ботулизмом, а всего их готовилось около 30 сообщал РБК юрист, представляющий интересы пострадавших. Большинство пострадавших, по его словам, смогли достичь соглашения о компенсации на досудебном этапе. А в конце декабря Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление столичного управления Роспотребнадзора, в котором ведомство просит привлечь к ответственности ООО «Локалкитчен» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов). Ближайшее заседание по делу назначено на 4 февраля 2025 года.