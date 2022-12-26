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FT предупредила о первом за 3 года падении доходов Apple из-за Китая

FT: Apple впервые за 3 года ждет падение доходов из-за распространения COVID-19 в Китае
Apple AAPL $131,71 -0,3% Купить
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Чистая прибыль американской корпорации Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8%, впервые за 14 кварталов доходы компании не вырастут, пишет Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Visible Alpha.

В Китае собирается 90% устройств iPhone, на эту страну приходится пятая часть выручки корпорации. Из-за коронавирусных ограничений и резкого всплеска заболеваемости после их отмена компания столкнулась с нехваткой от 5 до 15 млн iPhone.

Кроме того, сложности возникают и с реализацией уже произведенных устройств: как пишет FT, одному магазину Apple в главном торговом районе Пекина пришлось сократить рабочие часы, поскольку все его сотрудники заболели. Рабочих также не хватает и на производственных линиях.

«Мы станем свидетелями, как невыход на работу влияет на многие операции не только на заводах, но и на складских, распределительных, логистических и транспортных объектах», — отметила в беседе с газетой глава Resilinc Биндия Вакил. Эта компания отслеживает цепочки поставок компонентов для сборки устройств.

Китай пытался искоренить коронавирус, а не контролировать его, из-за чего производственные мощности страны оказались под ударом, отметил глава британской консалтинговой компании по цепочкам поставок State of Flux Алан Дэй, сотрудничающей с ООН над корпоративными стандартами реагирования на распространение COVID. Он подчеркнул, что ближайшие два-шесть месяцев станут ключевыми в вопросе стабильности поставок от Apple на фоне эпидемиологической ситуации в КНР.

«Остальной мир разработал стандарты, но Китай практически не смог заставить компании принять эти стандарты», — пояснил Дэй.

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