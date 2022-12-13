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Попова заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Попова: в России идет подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом
По данным оперштаба, 13 декабря в России выявили 5977 новых случаев COVID-19
Фото: Александр Русский / ТАСС
Фото: Александр Русский / ТАСС

В России идет подъем не только заболеваемости гриппом, но и коронавирусом, заявила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу напомнить, что у нас кроме подъема гриппа остается и есть подъем ковида. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавируса. И пути передачи — одинаковые», — сказала она.

Главный санитарный врач отметила высокий уровень активности ОРВИ — риновирусов и аденовирусов. По ее словам, коронавирус два года не давал им «развернуться». «Мы, защищаясь от ковида, защищались и от других вирусов. В прошлом году был подъем гриппа, но потом волна «омикрона» его поглотила», — указала Попова.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 13 декабря в России выявили 5977 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1640 человек, скончались 59.

1 июля в России сняли все коронавирусные ограничения. Во второй половине лета заболеваемость COVID-19 начала расти, и в конце августа — начале сентября фиксировалось несколько десятков тысяч новых случаев инфицирования в сутки. В октябре заболеваемость пошла на спад.

В декабре Минздрав рекомендовал россиянам носить маски на фоне роста заболеваемости гриппом и СOVID-19. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, массового роста заболеваемости позволят избежать ревакцинация и соблюдение мер безопасности.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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