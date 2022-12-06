CNBC узнал о переговорах Apple о переносе производства iPad в Индию из КНР

Apple ведет переговоры с Индией о переносе части производства iPad в эту страну из Китая, сообщает CNBC со ссылкой на два источника, близких к индийскому правительству.

Однако собеседники предупреждают, что нехватка высококвалифицированных специалистов может замедлить реализацию этих планов. Кроме того, затормозить процесс могут и территориальные споры между Индией и Китаем.

Как писала The Wall Street Journal, Apple ускорила планы по переносу части производства за пределы Китая. Компания

призывает поставщиков более активно планировать сборку продукции в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков, возглавляемых Foxconn. По словам поставщиков, Вьетнам может взять на себя производство таких продуктов Apple, как AirPods, умные часы и ноутбуки.

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