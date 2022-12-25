Госкомиссия КНР перестанет публиковать ежедневные данные о COVID-19

Госкомиссия по здравоохранению Китая перестанет публиковать ежедневные данные о заболевших COVID-19, теперь эти функции возьмет на себя ЦКЗ. Ранее Bloomberg сообщал, что с начала декабря COVID-19 заболели 18% жителей Китая

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Национальная комиссия по здравоохранению Китая (NHC), которая в течение последних трех лет публиковала ежедневные данные о заболеваемости COVID-19 в стране перестанет публиковать их с 25 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на заявление NHC.

«Соответствующая информация о COVID теперь будет публиковаться Китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний», — сказано в заявлении NHC без указания того, как часто китайский ЦКЗ будет обновлять информацию о COVID-19.

Согласно последним данным на сайте NHC, за 23 декабря на материковой части Китая было выявлено 28 914 новых случаев коронавируса, еще 28 480 человек были выписаны из больниц. На сайте ЦКЗ информация о заболевших на момент написания статьи отсутствует.

Ранее Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщил, что с начала декабря COVID-19 заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет около 18% населения страны. Согласно этим подсчетам, большинство из зараженных заболели коронавирусом в течении декабря, при этом только за один день 20 декабря COVID-19 заразились 37 млн человек. Это является крупнейшим всплеском заражения COVID-19 в Китае с начала пандемии, указывает агентство.

Наибольшее число инфицированных выявлено в южной провинции Сычуань и столичном регионе: COVID-19 там болеет каждый второй. Bloomberg отмечает, что резкий всплеск заболеваемости может быть связан с отменой Пекином политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в начале декабря, после прошедших в стране массовых акций протеста. Поводом для митингов стал пожар в городе Урумчи, во время которого погибли десять человек. По данным газеты South China Morning Post, здание находилось в зоне «высокого риска» из-за коронавируса, поэтому выход из него мог быть затруднен. Власти города это отрицали.



В частности, с 7 декабря в стране было отменено обязательное ПЦР-тестирование для лиц, чья работа не связана с повышенным риском заражения, «зоны высокого риска» начали вводить не по территориально-административным единицам, а «по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам». Сертификат о вакцинации больше не требуется для поездок внутри страны или для входа в общественные места, а в случае легкого или бессимптомного течения болезни разрешено оставаться на изоляции дома.